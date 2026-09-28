La paz en Europa centra último día de viaje de León XIV a Francia

El papa León XIV concluirá este lunes su primer viaje a Francia en Metz, donde pronunciará un discurso sobre la paz en Europa, cuando una ofensiva de Rusia hizo resonar los tambores de guerra en un continente marcado por los conflictos.

La elección de esta ciudad, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, no es baladí. En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados "padres fundadores" de la UE y que el Vaticano busca beatificar.

El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, debería invitar a Europa a reencontrar los fundamentos de su creación para devolver la paz al continente, en este período de importantes tensiones geopolíticas, con un discurso sobre sus raíces cristianas.

Pero como apunta la investigadora Blandine Chelini-Pont, en un artículo de la Fundación Robert Schuman, el papa parece "pedir menos a Europa que proclame su identidad cristiana a que preserve el Estado de derecho, el pluralismo, (...) la coexistencia religiosa".

"Europa podría dejar de ser una fortaleza cristiana para convertirse en un bastión contra la brutalidad de los imperios", agrega.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también tomará la palabra en presencia de un puñado de mandatarios europeos, aunque, según su oficina, se invitaron a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países del bloque y a los líderes de las instituciones europeas.

León XIV también se dará un nuevo baño de masas a bordo de su papamóvil y oficiará una última misa, después de los eventos celebrados en París y en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes atrajeran a 1,3 millones de fieles en este país laico, según el Vaticano.

En cada una de sus apariciones entre los fieles, el sucesor de Francisco en el trono de San Pedro se ha mostrado sonriente y cordial, ofreciendo escenas que mezclaban aclamaciones, celulares alzados, bendiciones de bebés y banderas del Vaticano.

- Defensa del multilateralismo -

Defensor del derecho internacional, León XIV pronunciará su discurso en un contexto mundial cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha en Europa y la imprevisibilidad de Donald Trump.

François Mabille, del Observatorio Geopolítico de la Religiones, estimó al diario La Tribune Dimanche que será un discurso en defensa del multilateralismo y de apoyo a la UE, frente a aquellos que la atacan como Trump o su par ruso, Vladimir Putin.

Y el proyecto europeo es sinónimo de este diálogo multilateral que aprecia el pontífice. La llamada Declaración Schuman en 1950 condujo a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y sentó las bases de una "unión" entre los "pueblos europeos".

Casi siete años después, Alemania Occidental, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, gobernados por democristianos o socialistas, firmaron el Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea (CEE).

Este bloque evolucionó hasta la UE actual a 27, pero el proyecto europeo se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes y refugiados, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar hacia Putin.

A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, el papa también lanzó una serie de mensajes, como la importancia de "convivir con dignidad y paz" con los migrantes o de la religión en el espacio público.

Sin nombrar a nadie, estas críticas apuntan en parte a la favorita de los sondeos, la ultraderechista Marine Le Pen, que propone un programa de mano dura contra los migrantes y prohibir incluso el uso del velo islámico en el espacio público.

"Obtén para Francia gobernantes sabios y generosos, (...) capaces de afrontar los desafíos y decididos a servir al bien común. Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones", llegó a pedir incluso León XIV el viernes ante la virgen de Lourdes.

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