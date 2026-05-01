La policía turca arrestó a casi 600 personas en Estambul en las manifestaciones del 1º de mayo

La policía de Estambul dispersó este viernes a una multitud con gas pimienta y detuvo a centenas de personas durante manifestaciones por el 1º de Mayo.

Miles de personas participaron en las manifestaciones en Ankara, la capital, y en Estambul, donde hubo al menos 575 detenidos, según la oficina del gobernador de la región.

Al promediar la tarde, la Asociación de Abogados CHD había mencionado que "el número de personas bajo custodia, o cuyos familiares sospechan que están bajo custodia porque no se sabe nada de ellos, es de al menos 550" en Estambul.

El objetivo, según la entidad, habría sido impedir que llegaran a la emblemática plaza Taksim, cerrada a las concentraciones desde la ola de manifestaciones antigubernamentales de 2013.

Un responsable sindical, Basaran Aksu, fue detenido tras denunciar el bloqueo.

"No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo utiliza Taksim para ceremonias oficiales o celebraciones. Solo a los obreros, a los trabajadores, a los pobres se les cierra la plaza", dijo.

En imágenes difundidas por el canal de la oposición HALK TV se ve al presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía, Erkan Bas, bajo una lluvia de gas pimienta.

"El poder ya habla los 365 días del año, así que dejen que los trabajadores hablen de las dificultades que viven al menos un día al año", denunció.

Los sindicatos y las asociaciones convocaron manifestaciones bajo el lema "Pan, paz, libertad".

La inflación oficial supera 30% o incluso 40% en Estambul, según la Cámara de Comercio, y las autoridades llevan a cabo regularmente oleadas de detenciones entre opositores y periodistas.

Esta semana decenas de personas fueron detenidas.

En Ankara, el centenar de mineros que estuvieron nueve días en huelga de hambre para reclamar el pago de sus salarios atrasados fueron aclamados al unirse a la marcha, constató una periodista de la AFP.

En Estambul una manifestación autorizada en la orilla asiática del Bósforo, convocada por las confederaciones sindicales, reunió pacíficamente a miles de personas, según un periodista de la AFP.

El año pasado, las manifestaciones por el 1º de mayo, centradas en la región de Kadikoy (en el distrito de Estambul) terminó con más de 400 detenidos.