La policía turca registró este martes la sede de la cadena opositora Sözcü TV en Estambul, detuvo a varios directivos y nombró un administrador, en la segunda operación de este tipo contra medios en un mes.

"La policía está registrando el edificio de Sözcü por orden judicial. La policía ha acordonado el edificio", precisó el grupo en X en un mensaje publicado poco antes de las 05H00 (02H00 GMT).

"Se ha nombrado un administrador judicial en Sözcü (...) Se han producido detenciones", añadió.

Entre las personas detenidas figuran Funda Tuncer Sıdalı, presidenta del consejo de administración, y el exdirector general de Sözcü TV, Asım Akgül, indicaron medios turcos.

La cadena también indicó que la policía registró tanto Sözcü TV como las oficinas de las actividades en línea del grupo de medios y nombró un administrador para ambas, pero no para el periódico.

Los informativos habituales de la mañana fueron sustituidos por un programa musical.

Ersan Barkın, abogado del grupo Sözcü, declaró en KRT TV que la operación policial se basaba en un caso de 2016 que el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial de Turquía, había archivado al no apreciar "ni intención ni delito".

Organizaciones de defensa de los derechos y personalidades de todo el espectro político denunciaron un nuevo intento de silenciar cualquier voz considerada crítica con el Gobierno.

Esta operación se produce un mes después de una redada policial contra la cadena de noticias opositora más vista del país, Halk TV, donde las autoridades interrumpieron las emisiones y nombraron un administrador.

A medida que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan aumenta la presión sobre sus adversarios, periodistas y medios opositores se enfrentan cada vez más a procesos judiciales por presuntos delitos que van desde la difamación y las injurias hasta la corrupción y la difusión de noticias falsas.