La primera ministra de Dinamarca viaja a Groenlandia para pedir perdón a las víctimas de anticoncepción forzada

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, visita Groenlandia este miércoles para pedir perdón en nombre del Estado a las mujeres víctimas de una campaña de anticoncepción forzada en este territorio autónomo danés que duró décadas.

Desde finales de la década de 1960 hasta 1992, las autoridades danesas colocaron a unas 4.500 mujeres inuit en Groenlandia —aproximadamente la mitad de las que estaban en edad fértil— a llevar un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento.

El objetivo era reducir la tasa de natalidad de la población originaria de Groenlandia.

"Será un momento muy importante para estas mujeres, obviamente, pero también para la sociedad en su conjunto", declaró a AFP Aaja Chemnitz, diputada que representa a Groenlandia en el Parlamento danés.

"Es un segundo paso en el proceso de reconciliación, después de anunciar primero la disculpa" a finales de agosto, añadió.

Una ceremonia en Nuuk, la capital de Groenlandia, comenzará a las 15H00 GMT.

Muchas de las mujeres quedaron estériles y casi todas sufrieron problemas físicos o psicológicos.

El escándalo es uno de varios casos sensibles que empañan los vínculos de Dinamarca con Groenlandia, incluyendo adopciones forzadas y el retiro de niños inuit groenlandeses de sus familias.

Dinamarca, durante el último año, ha buscado suavizar las tensiones con este territorio del Ártico, que tiene una ubicación estratégica y es rico en recursos, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado en repetidas ocasiones que quiere tomar control de la gigantesca isla.

A finales de agosto la primera ministra danesa presentó una disculpa largamente esperada a las víctimas de la campaña de anticoncepción forzada, en un comunicado escrito.

Frederiksen anunció el lunes la creación de un "fondo de reconciliación" para indemnizar a las víctimas, así como a otros groenlandeses que sufrieron discriminación por ser de origen inuit.

El abogado Mads Pramming, que representa a unas 150 víctimas que demandaron al Estado danés por violación de sus derechos y solicitan compensación económica, lo calificó como algo positivo.

"Es una muy buena noticia porque mis clientes no están satisfechos solo con una disculpa", subrayó.

— "Presión externa" —

La diputada Chemnitz afirmó que la disculpa fue un resultado directo de las declaraciones firmes de Trump sobre la idea de adquirir Groenlandia.

"Es la presión externa, especialmente de Estados Unidos, la que está obligando a Dinamarca a redoblar sus esfuerzos", señaló.

"He sido diputada durante 10 años y nunca había visto tantos esfuerzos hasta ahora", agregó.

Frederiksen rompió con la tradición de sus predecesores, que insistían en que Dinamarca no tenía motivos para pedir perdón.

"En el pasado los primeros ministros daneses siempre se mostraron extremadamente reacios a reconocer las injusticias cometidas en Groenlandia. Argumentaban que no había nada de qué disculparse", explicó la historiadora Astrid Andersen, investigadora del instituto danés de Estudios Internacionales.

El escándalo salió a la luz cuando una de las víctimas habló en los medios hace varios años sobre el trauma que había sufrido.

Una serie de pódcast en 2022 reveló entonces el alcance total de la campaña de anticoncepción forzada.

Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia acordaron lanzar una investigación independiente.

"En este momento es importante para muchos groenlandeses hacer un duelo en comunidad y recibir un pleno reconocimiento de esta horrible situación que ocurrió", indicó Andersen.

Una investigación separada sobre las implicaciones legales de lo sucedido aún está en curso.

Esta informe, que busca determinar si la campaña danesa constituyó un "genocidio", se publicará a principios de 2026.