La primera ministra saliente fue designada para tratar de formar nuevo gobierno en Dinamarca

La primera ministra saliente de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue designada el sábado por el rey para dirigir las conversaciones para formar un nuevo gobierno, después de que dos rondas previas de negociaciones fracasaran desde las legislativas del 24 de marzo.

En la víspera, el líder del partido liberal Venstre, Troels Lund Poulsen, anunció que no había logrado formar un gobierno de derecha.

"Los partidos que representan una mayoría en el Folketing [Parlamento ] han recomendado nombrar a la primera ministra Mette Frederiksen para dirigir las negociaciones con vistas a la formación de un gobierno", declaró la Casa Real en un comunicado.

La primera ronda de conversaciones ya había sido conducida por Frederiksen, sustituida el 8 de mayo por Troels Lund Poulsen.

El rey Federico X ha pedido a Frederiksen que explore la posibilidad de formar una coalición que incluya, entre otros, al Partido Popular Socialista y a Venstre, según la Casa Real.

Las conversaciones para construir una coalición de gobierno, que duran ya 59 días, nunca habían sido tan largas en la historia del país, según los medios daneses.

"Empezaremos mañana", declaró Frederiksen a periodistas tras haberse reunido con el rey, según el medio DR.