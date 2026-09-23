La reforma de ley transgénero de India deja a muchos en un limbo

Cuando la mujer transgénero Kali Sidharth Medepalli comenzó su terapia de reemplazo hormonal en India, esperaba completar su transición médica para someterse a una cirugía en un año. Pero una modificación de la ley transgénero dejó en suspenso su tratamiento.

Unos meses después de emprender el tratamiento, el Parlamento indio modificó la ley transgénero, y la clínica que le brindaba atención suspendió el tratamiento.

"Todo se cerró", contó a la AFP la especialista en comunicación y activista LGBTQ de 23 años en la ciudad sureña de Hyderabad.

Kali dice que pasó 10 días sin bloqueador de testosterona, sufriendo sofocos y dolores corporales.

La enmienda adoptada impuso sanciones por obligar a alguien a asumir una identidad transgénero mediante procedimientos quirúrgicos, químicos u hormonales.

Según las autoridades, los cambios buscan proteger mejor a grupos vulnerables al endurecer los castigos por explotación, imposición de identidad y trata de personas.

El gobierno asegura que no penaliza la atención consensual con supervisión médica, pero activistas y médicos dicen que la medida deja a miles de personas en la incertidumbre.

"El sistema de salud tiene mucho miedo en este momento", afirmó la activista por los derechos transgénero Vyjayanti Vasanta Mogli, integrante de un comité consultor de la Corte Suprema sobre bienestar transgénero.

Dijo que la falta de claridad podría "espantar incluso a quienes tienen los mejores intereses para la gente trans".

Kali luego pudo obtener sus medicamentos, pero tuvo que automedicarse.

"Idealmente deberías tener a un médico haciendo esto por ti", señaló.

- Dilema médico -

El caso ilustra el dilema que enfrentan las personas transgénero que buscan atención médica segura, comentó Sanjay Sharma, jefe de la Asociación de Salud Transgénero de India.

Los médicos tiene que decidir si continúan el tratamiento, algo que los podría exponer a un riesgo legal, o negarlo, que los enfrenta a un conflicto con su responsabilidad profesional.

"¿Cómo puedo negar cuidado? Juré ante todo no causar daño", declaró Sharma, un médico y comodoro retirado de la fuerza aérea.

Algunas clínicas privadas continuaron el tratamiento pero toman cuidados adicionales, como exigir más documentos de consentimiento y cobrar más a los pacientes.

"Las clínicas privadas darán la atención, pero tendrán asesoría legal", señaló Sharma.

Meghna Kulkarni, de Bombay, quien apoya la transición de su hija, aseguró que la enmienda "inmediatamente activó las alertas de peligro". Pero a diferencia de otros, tenían una red de apoyo.

"Ya conocíamos a los médicos, al cirujano, al psiquiatra", dijo Kulkarni.

No hay cifras oficiales sobre cuántas personas transgénero reciben atención de afirmación de género en India, lo que dificulta evaluar la magnitud de la interrupción.

India no tiene cifras actualizadas de su población trans.

El censo oficial de 2011 registró unas 488.000 personas transgénero, pero grupos de derechos humanos y expertos calculan que la población actual es de entre 5 y 6 millones de personas.

- Acceso desigual -

La incertidumbre por la enmienda también afecta los certificados de identidad transgénero.

Bhukya Ahalya, de 21 años, quien hizo la transición en 2025, ha luchado por actualizar sus documentos de identidad, en los que aún aparece como hombre, lo que le impide obtener empleo.

Ahora vive de pedir limosna en la calle.

"Todos quieren que yo salga de esta vida. Pero cuando quiero dejarlo, cuando quiero tener una vida respetable, no puedo obtener una tarjeta TG (transgénero)", lamentó.

La página web gubernamental para pedir la tarjeta de identidad trans -primer paso para cambiar otros documentos importantes- no funciona desde que entró en vigor la reforma.

La enmienda complicó el proceso: ahora una junta médica designada debe recomendar la certificación, tras lo cual un juez puede emitir el certificado de identidad.

Activistas impugnaron la enmienda ante la Corte Suprema citando las protecciones constitucionales de dignidad, autonomía y privacidad, así como el derecho a la autoidentificación.

La AFP contactó al Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento para consultar sobre la enmienda y la situación del portal de la tarjeta de identidad, pero no obtuvo respuesta.

Para Kali, su transición médica planificada quedó en un limbo.

"No sé qué pasará en el futuro. Ya no lo puedo planificar", expresó.