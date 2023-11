“La Revolución Cubana no existe”: Tania Díaz Castro, pionera del periodismo en Cuba

Tania Díaz Castro, pionera del periodismo cubano, activista de los derechos humanos y ex prisionera política del régimen de La Habana, aseguró que la revolución cubana está destruida (...) hace rato que no existe.

“La revolución cubana está destruida, hace rato... No lo dicen porque no tienen pantalones para decirlo. Hace rato que no existe la revolución cubana”, dijo la octogenaria activista de los derechos humanos en entrevista exclusiva con ADN Cuba.

Con toda su lucidez, Díaz Castro, fue categórica en afirmar que “la revolución cubana” lo que quiere es que “conviertan en mendigos los cubanos y esperen paqueticos de donación del extranjero... Eso no es una revolución socialista (...) No tienen dinero ni para pagarle al maestro”.

En el video/ entrevista, la veterana reportera recuerda el año que estuvo en prisión (1989- 1990) en la cárcel de Manto Negro, por su oposición al régimen de La Habana.

Díaz Castro narra la historia del Partido Pro Derechos Humanos que se fundó en la isla en 1988 y logró agrupar a 600 cubanos en solo dos meses a quienes Fidel Castro los llamó “cucarachas” y los encarceló.

Reiteró que el partido que fundó era “pacífico, no aspiraba al poder, solo era defender los Derechos humanos establecidos en las Naciones Unidas (...) Fidel Castro quería aniquilarme. En noviembre (1988) me llevaron presa con el buró político. En noviembre me llevaron presa, con el buró político. Todos fuimos a la prisión”.

En cuanto a quienes ostentan el poder en la isla actualmente, la reportera calificó como “mentiroso” al gobernante Miguel Díaz-Canel y dijo que “es el tipo más falso que ha habido en Cuba”.

Los actuales dirigentes cubanos- enfatizó- “no son capaces de hacer unas elecciones verdaderas. Ellos no se atreven a preguntarle al pueblo si quieren seguir o no con el comunismo”.