La transmisión de hantavirus en un crucero es "marginal", explica un infectólogo

La aglomeración a bordo del crucero MV Hondius probablemente favoreció la propagación entre personas del hantavirus, un "modo de transmisión marginal" de una enfermedad causada por la exposición a roedores infectados, declaró a la AFP el infectólogo Vincent Ronin.

PREGUNTA: ¿Se han registrado casos de transmisión de hantavirus entre personas en el pasado?

RESPUESTA: El modo de transmisión principal es por contacto con excrementos de roedores salvajes que han contaminado espacios cerrados (desvanes, cobertizos...) durante obras o una limpieza donde se inhalan partículas.

Pero, de forma excepcional, se han identificado algunos casos de transmisión interhumana con la cepa "Andes", específica de América del Sur, identificada en el barco.

Fue en situaciones muy singulares de enfermos en contacto muy cercano y repetido con los cuidadores, en el hospital, mientras eran muy contagiosos.

P: ¿Cómo se produce este tipo de transmisión?

R: Aunque esta enfermedad se ha extendido a todos los continentes, es relativamente rara. (...) A escala mundial solo tenemos unas decenas de miles de casos.

Por lo tanto, no tenemos necesariamente datos científicos tan completos como para la gripe o el covid.

La transmisión entre personas pasa por las vías aéreas pero requiere condiciones muy particulares de proximidad, de aglomeración o un terreno de fragilidad de la persona expuesta, mucho más allá de lo que conocemos para otros virus respiratorios.

P: ¿Cómo pudieron contagiarse los pasajeros del barco?

R: Aún no han concluido todas las investigaciones, quizá hubo una fuente de transmisión común dentro del barco, debido a roedores.

Pero en un lugar confinado, en las condiciones particulares de un barco, donde no se puede ventilar, donde hay pasillos estrechos, y con pasajeros mayores, más vulnerables (...) todo esto puede crear las condiciones bastante excepcionales vistas en el pasado, favoreciendo una transmisión interhumana.

P: ¿Existen tratamientos?

R: Actualmente no existe ni tratamiento específico ni vacuna. Algunos ensayos se han podido realizar en ciertas cepas de virus, pero su eficacia aún no ha sido comprobada en todos los hantavirus.

Entonces estamos más bien en un tratamiento de los síntomas: acompañamos a los enfermos con cuidados cuando su estado empeora para favorecer la curación.

P: ¿Qué se sabe sobre el período de incubación del hantavirus y la letalidad?

R: El período de incubación dura de una a seis semanas. Hay que asegurarse de que no aparezca ningún síntoma durante este período.

La letalidad es relativamente importante para una enfermedad infecciosa, entre el 10 y el 50% según las especies virales, pero también depende mucho de la calidad de la atención y del sistema de salud.

P: ¿En qué consiste la atención a los pasajeros del barco?

R: La situación está coordinada por la Organización Mundial de la Salud, especialmente porque involucra a ciudadanos de diferentes nacionalidades.

Hay dos desafíos: el primero es evacuar a los enfermos del barco para que puedan ser atendidos sin demora en el hospital. Paralelamente, hay que llevar a cabo una investigación epidemiológica metódica y garantizar una vigilancia y un diagnóstico precoz de cualquier síntoma a partir de los casos de contacto.

Después de un período de aislamiento, los pasajeros sin síntomas podrán regresar a sus hogares en condiciones óptimas de seguridad.

P: ¿Puede haber una epidemia de hantavirus?

R: Parece que algunos pasajeros se vieron expuestos a este virus antes de embarcar en el territorio argentino.

Sin embargo, Argentina no informa de ninguna situación anormal de transmisión de virus o epidemia desde la salida del barco. Lo que está sucediendo probablemente esté relacionado con las condiciones particulares de hacinamiento en un crucero.

Se trataría, por lo tanto, de un modo de transmisión marginal.