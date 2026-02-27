La Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

La Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con el Mercosur, que crea la mayor zona de libre intercambio del mundo, anunció este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

Sin embargo, la ratificación del pacto estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al máximo tribunal de la UE para que analice su legalidad.

"En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional", declaró la jefa del ejecutivo europeo durante una breve alocución ante la prensa.

Este pacto permitirá a los países del bloque europeo exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

El tratado genera resistencia en varios países de Europa, encabezados por Francia, por el impacto que pueda tener la gigantesca zona de libre comercio en su agricultura y ganadería.

Este malestar llevó a los eurodiputados a remitirlo al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, un trámite que puede congelar durante un año y medio su ratificación.

Sin embargo, la Comisión Europea tenía la posibilidad de imponerlo provisionalmente.

- "Muy perjudicial" -

La Ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, lamentó la decisión de Unión Europea que, según ella, no respeta la posición expresada por el Parlamento Europeo.

La medida es "muy perjudicial para el funcionamiento y el espíritu de las instituciones europeas", afirmó.

A finales de enero, Francia dijo que consideraría "una violación democrática" que el ejecutivo de la Unión Europea aplicara provisionalmente el tratado.

Von der Leyen defendió que "la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", y se comprometió a seguir dialogando con los responsables y los representantes europeos en los próximos meses sobre este expediente.

La Comisión, al igual que la mayoría de los Estados europeos, es favorable a este tratado de libre comercio. Todos subrayaban la necesidad de poner en marcha el acuerdo lo antes posible, especialmente en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump agita la amenaza de nuevos aranceles contra Europa.

En el Mercosur el tratado tiene un amplio respaldo, pese a los reparos de algunos sectores industriales y otros como la vitivinicultura.