La violencia contra las mujeres es una "emergencia global", alerta la ONU

La violencia contra las mujeres se ha convertido en una "emergencia global", alertó el viernes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el alto funcionario lamentó los abusos revelados en escándalos como el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein o de la francesa Gisèle Pelicot.

"La violencia hacia las mujeres, incluidos los feminicidios, constituye una emergencia global. Unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 en el mundo, en su mayoría por parte de familiares", aseguró.

Türk también habló de Afganistán, gobernado por los talibanes desde 2021, y dijo que "el sistema de segregación impuesto a las mujeres recuerda al apartheid, basado en el sexo en lugar de la raza".

Asímismo evocó dos casos que recientemente provocaron conmoción internacional: el del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein y el la francesa Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su exmarido Dominique con decenas de hombres.

Estos dos casos "ilustran la magnitud de la explotación y los abusos cometidos contra mujeres y niñas", afirmó el Alto Comisionado de la ONU.

"Estos abusos horribles son posibles gracias a sistemas sociales que silencian a las mujeres y niñas y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad", denunció.

"Los Estados deben investigar todos los presuntos delitos, proteger a las víctimas y garantizar una justicia imparcial", insistió.

También expresó preocupación por el aumento de ataques contra mujeres con cargos públicos, especialmente en internet.

"Todas las mujeres políticas con las que me reúno me dicen que son constantemente víctimas de misoginia y odio en línea", afirmó.