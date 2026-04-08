Las principales reacciones al alto el fuego entre EEUU e Irán

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, una hora antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para "destruir" a la república islámica.

Estas son las principales reacciones tras el anuncio:

- Naciones Unidas -

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió la tregua con satisfacción, pero instó a todas las partes a trabajar por una paz duradera en Oriente Medio, región a la que se ha extendido este conflicto iniciado el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

"El secretario general saluda con beneplácito el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Añadió que el jefe de la ONU "hace un llamado a todas las partes en el conflicto actual en Oriente Medio para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y respeten los términos del alto el fuego, con el fin de allanar el camino hacia una paz duradera y global en la región".

- Pakistán -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador, confirmó que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego "inmediato" y "en todas partes", incluido Líbano, aunque Israel lo desmintió poco después.

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otros lugares, CON VIGENCIA INMEDIATA", dijo en X.

La oficina del primer ministro israelí aseguró que el acuerdo "no incluye a Líbano".

- Irak -

Irak, donde el conflicto ha dejado más de cien muertos, dijo a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores que "acoge con satisfacción" la decisión, pero pidió un "diálogo serio y sostenible" entre Estados Unidos e Irán.

- Japón -

Japón afirmó que se necesitan "medidas concretas" para rebajar la tensión, incluyendo garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

La cuarta economía más grande del mundo es el quinto mayor importador de petróleo del mundo y alrededor del 70 % de su crudo pasaba por esta vía marítima antes de la guerra.

"Esperamos que se llegue a un acuerdo definitivo a través de la diplomacia lo antes posible", dijo el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

- Corea del Sur -

Corea del Sur saludó el alto el fuego y expresó su esperanza de que permita el paso seguro de todos los buques, incluidos los suyos, por el estrecho de Ormuz.

"El Gobierno de Corea del Sur espera que las negociaciones entre ambas partes concluyan con éxito y que se restablezca cuanto antes la paz y la estabilidad en Oriente Medio", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

- Australia -

Australia advirtió que cuanto más se prolongue la guerra, "más significativo será el impacto en la economía mundial y mayor será el costo humano".

"Australia desea que se respete el alto el fuego y se resuelva el conflicto", aseguró la oficina del primer ministro Anthony Albanese en un comunicado.

- Nueva Zelanda -

Nueva Zelanda celebró el alto el fuego, pero advirtió que aún queda "mucho trabajo" por hacer para garantizar la paz.

"Aunque se trata de una noticia alentadora, aún queda mucho trabajo importante por hacer en los próximos días para garantizar un alto el fuego duradero", dijo el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters.