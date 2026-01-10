Las protestas siguen en Irán y el hijo del sah pide "tomar" las ciudades

Las principales ciudades iraníes vivieron nuevas manifestaciones antirrégimen la noche del viernes, y el hijo del antiguo sah aprovechó desde su exilio para animar a los opositores a "tomar" los centros urbanos.

Las protestas, iniciadas hace dos semanas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

Las concentraciones masivas se repitieron el viernes pese al corte de internet impuesto por las autoridades. AFP pudo constatar las manifestaciones verificando imágenes y vídeos publicados en redes sociales.

Según el observatorio Netblocks, a primera hora del sábado, "el apagón nacional de internet sigue vigente después de 36 horas".

"El régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación en el interior del país", y "bloqueado todos los medios de contacto con el mundo exterior", alertaron dos destacados cineastas y disidentes, Mohammad Rasoulof y Jafar Panahi.

"La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas", indicaron en la cuenta de Instagram de Panahi, ganador el año pasado de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En el distrito de Saadatabad de Teherán, los manifestantes protagonizaron una cacerolada y corearon el lema "¡Muerte a Jamenei!", mientras los coches tocaban el claxon en señal de apoyo, según un vídeo verificado por AFP.

Otras imágenes difundidas en redes sociales y por canales de televisión en lengua persa fuera de Irán mostraron protestas similares en otros puntos de la capital, así como en las ciudades de Mashhad, Tabriz y Qom.

En la ciudad de Hamedán un hombre ondeó una bandera iraní de la época del sah, con el emblema del león y el sol, rodeado de hogueras y gente bailando, según imágenes difundidas en redes.

En Punak, un de los distritos de Teherán, las imágenes mostraban a personas bailando alrededor de una hoguera en medio de una autopista.

En Vakilabad, un barrio de la ciudad de Mashhad, que alberga uno de los santuarios más sagrados del islam chiita, la gente marchaba por una avenida coreando "¡Muerte a Jamenei!". No fue posible verificar de inmediato estos vídeos.

El jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, escribió en su cuenta en la red X que "Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní".

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, arremetió el viernes contra los "vándalos" que según él están detrás de las protestas, y acusó a Estados Unidos de alentarlas.

- "Graves problemas" -

Reza Pahlavi, que vive en Estados Unidos y es hijo del depuesto sah de Irán, celebró la "magnífica" afluencia del viernes a las manifestaciones, e instó a los iraníes a organizar protestas más focalizadas este fin de semana.

"Nuestro objetivo ya no es solo salir a la calle. El objetivo es prepararse para tomar y mantener los centros urbanos", dijo Pahlavi en un mensaje de vídeo en redes sociales.

Pahlavi, cuyo padre Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado por la revolución de 1979 y murió en 1980, aseguró que también se está preparando para "regresar a [su] patria" pronto.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump consideró prematuro que Reza Pahlavi asuma el papel de líder.

Según el grupo Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 51 personas han muerto hasta ahora en la represión de las manifestaciones.

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió el viernes que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una "masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones".

Las autoridades aseguran que varios miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, y Alí Jamenei, en un discurso el viernes, arremetió contra los "vándalos" y prometió que la República Islámica "no dará marcha atrás".

También culpó a Estados Unidos de avivar los disturbios, al igual que otros altos cargos del gobierno.

Por su parte, Donald Trump se negó de nuevo el viernes a descartar totalmente una nueva acción militar contra Irán.

El 22 de junio Washington atacó las instalaciones nucleares iraníes, en el marco de la guerra de 12 días contra la República Islámica lanzada por Israel.

"Irán tiene graves problemas. Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades, lo cual nadie creía posible hace solo unas semanas", dijo.

Preguntado por su mensaje a los dirigentes iraníes, Trump afirmó: "Más vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar".