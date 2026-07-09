Latinos denuncian el "asesinato" de un mexicano en Houston, baleado por un agente de inmigración

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), la mayor organización de derechos civiles hispanos en Estados Unidos, consideró que la muerte de un ciudadano mexicano baleado por un agente de inmigración en Houston fue un asesinato y demandó una investigación independiente.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informaron el martes que un agente federal de inmigración disparó y mató a Lorenzo Salgado, de 52 años, durante un intento de detención vehicular en Texas.

El DHS indicó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de Salgado pero él "intentó evadir el arresto" y "utilizó su vehículo como arma" para embestir un automóvil oficial.

Es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales desde las muertes en enero de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

"Hace seis meses un agente del ICE disparó y mató a Renee Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense. El gobierno federal nos contó la misma historia, casi palabra por palabra: un vehículo como arma, un intento de atropellar a un agente y defensa propia. Y luego salió el video y mostró a un agente abrir fuego fuera de la trayectoria del vehículo", consideró Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC.

Unas 2.000 personas se manifestaron el miércoles en Magnolia Park, un sector del barrio obrero de East End con fuerte presencia hispana, donde Lorenzo fue baleado. Hubo consignas en contra de ICE y una vigilia.

Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos aunque sin permiso de residencia. Tenía 3 hijos estadounidenses y un pequeño negocio de construcción. Según su familia, había iniciado el proceso para regularizar su estatus migratorio.

"Mi padre no merecía morir. Merecía una vida tranquila como Lorenzo Salgado, esposo, padre y generador de empleo para decenas de hombres que buscaban el sueño americano", dijo Ronaldo Salgado, su hijo, en conferencia de prensa, y también pidió una investigación exhaustiva.

"Ante la falta de pruebas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no nos deja otra opción que concluir que un hombre fue asesinado ilegalmente en las calles de Houston", dijo a la prensa el presidente nacional de LULAC, Román Palomares.

"No fue asesinado un inmigrante indocumentado. Fue asesinado Lorenzo Salgado. Un padre, esposo y dueño de un pequeño negocio en Houston que iba a trabajar. La represión selectiva es un ataque contra los latinos en las calles de Houston, por el color de su piel", dijo por su parte Domingo García, otro directivo de LULAC.

García demandó una investigación independiente. "No esperamos la verdad del Departamento de Justicia ni del FBI. Esperamos un encubrimiento", sentenció. LULAC ofreció una recompensa de 5.000 dólares para quien entregue información que permita esclarecer los hechos.