León XIV concluye en Guinea Ecuatorial una ajetreada gira africana

El papa León XIV concluye este jueves su gira africana con una misa al aire libre en Guinea Ecuatorial, un país hermético de África central, tras un frenético periplo de 11 días.

Con 18 vuelos, ocho misas, discursos en varios idiomas, encuentros, ceremonias, baños de multitudes, todo bajo el calor tropical, el papa estadounidense ha cumplido una agenda intensa durante esta gira de 18.00 kilómetros por cuatro países, su primer gran viaje internacional.

De Argelia a Camerún, y luego Angola, León XIV hizo llamados por la justicia social, la paz y el respeto de la dignidad humana, al tiempo que denunció las desigualdades, la corrupción y la explotación injusta de los recursos naturales por parte de "tiranos".

En su viaje adoptó un estilo más firme, lejos de la contención exhibida desde su elección en mayo de 2025, arremetiendo contra "aquellos que en nombre del lucro, siguen apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo".

El miércoles, frente al presidente Teodoro Obiang Nguema, quien gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro desde 1979, pidió que "se amplíen los espacios de la libertad" y denunció las "preocupantes condiciones de higiene y salud" de los presos del país.

El jueves, su último día en esta antigua colonia española de dos millones de habitantes, el jefe de la Iglesia católica celebrará una misa a las 09H00 GMT en el estadio de Malabo, la antigua capital situada en la isla de Bioko.

Posteriormente tomará el avión de regreso a Roma y ofrecerá su tradicional conferencia de prensa para los periodistas que lo acompañan.

Tal intervención se volvió más esperada después de las arremetidas del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo llamó "débil" e ignorante en política exterior.

León XIV lamentó que sus discursos se interpretaran como una respuesta a las críticas del presidente y aseguró que no le interesa "volver a debatir con Trump".

No obstante, el intercambio puso al pontífice en el primer plano de la escena internacional.

A sus 70 años, Robert Francis Prevost, relativamente joven para un pontífice, muestra un dinamismo que contrasta con los problemas de salud que sufrió su antecesor argentino Francisco, fallecido hace un año a los 88 años.

Su próximo viaje al extranjero será del 6 al 12 de junio en España.