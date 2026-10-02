Líbano carece de medios para reconstruir el sur tras las guerras con Israel, dice su primer ministro

Líbano carece de medios para reconstruir las regiones del sur del país destruidas durante las recientes guerras con Israel, dijo el viernes su primer ministro, Nawaf Salam, en una visita a la ciudad de Nabatiyé, muy castigada por el conflicto.

El país se vio sacudido por dos guerras desde 2023 entre Israel y el influyente movimiento proiraní Hezbolá, a quien el Estado libanés exige deponer sus armas.

Después de librar una primera guerra entre octubre de 2023 y noviembre de 2024 en solidaridad con el movimiento palestino Hamás, Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra regional en marzo en apoyo de Irán.

Las dos guerras se han cobrado cerca de 9.000 víctimas mortales en el país y las autoridades libanesas estiman que la reconstrucción podría costar hasta 27.000 millones de dólares.

En Nabatiyé, una gran ciudad del sur parcialmente destruida por los ataques israelíes, Salam dijo ser "consciente de la magnitud de la crisis".

"Comprendo el sufrimiento de quienes han perdido su hogar, su empleo o su fuente de ingresos, así como de quienes esperan poder reconstruir sus casas y volver a sus hogares", afirmó.

"Pero la magnitud de las necesidades supera los recursos del Estado libanés y su capacidad para asumir estas cargas por sí solo", añadió Nawaf, quien pidió "una importante financiación".

Líbano e Israel firmaron en junio un acuerdo marco bajo los auspicios de Estados Unidos, que prevé la retirada progresiva de las fuerzas israelíes, siempre y cuando Hezbolá se desarme.

Pero su aplicación está estancada e Israel ha advertido que permanecerá en el sur de Líbano mientras persistan las amenazas a su seguridad.

La violencia ha disminuido desde ese acuerdo y desde el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán en junio, pero no ha cesado.

Israel sigue lanzando ataques contra el sur del Líbano y llevando a cabo explosiones en las localidades que ocupa, mientras que Hezbolá se niega a desarmarse.

Nawaf subrayó que el restablecimiento del control estatal en el sur de Líbano, bastión tradicional de Hezbolá, "es la única vía a seguir para no encontrarnos de nuevo ante una nueva guerra, ante nuevos pretextos para atacar Líbano o ante una nueva ampliación de la ocupación" israelí.