Liberado el líder del movimiento de las "cucarachas" de India

El líder del movimiento estudiantil indio de las "cucarachas" fue liberado el sábado, tras haber sido detenido la víspera durante una manifestación en Nueva Delhi contra la revisión de los padrones electorales, que su partido considera favorable al primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi.

El fundador del Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP), Abhijeet Dipke, de 31 años, salió de una comisaría el sábado por la tarde, saludó a los medios de comunicación e hizo la señal de la victoria desde un automóvil, constató un fotógrafo de la AFP.

"Abhijeet Dipke, liberado", anunció en las redes sociales Ratna Singh, responsable de asuntos jurídicos del movimiento de las "cucarachas", que desde mayo se convirtió en portavoz del descontento de la juventud india.

La oposición y el CJP acusan a la comisión electoral de llevar adelante una revisión de los padrones que beneficia únicamente al bloque del primer ministro Narendra Modi, en el poder desde 2014.

La comisión niega toda irregularidad.

Otros dos dirigentes del CJP, Ashutosh Ranka y Saurav Das, continúan detenidos.

Fueron arrestados el 14 de octubre por ingresar al recinto de Jantar Mantar y agitar banderas indias, lugar histórico de concentración de las protestas en la capital india, donde las autoridades ya prohíben toda manifestación.

El viernes por la noche, miles de policías y un número equivalente de barricadas fueron desplegados en el centro de Nueva Delhi, donde cientos de jóvenes se congregaron en respuesta al llamado del CJP.

La reforma electoral, iniciada el año pasado para eliminar de los padrones electorales los registros duplicados, las personas fallecidas y las inscripciones fraudulentas, permitió eliminar -según cifras publicadas por los medios de comunicación y la oposición- a 130 millones de inscritos.

Sus detractores sospechan que la medida apunta principalmente contra las minorías, en particular los musulmanes, en beneficio del Partido Popular Indio (BJP) de Modi, lo que pone en duda la legitimidad de sus recientes victorias en elecciones locales.