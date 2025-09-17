Liberan al principal sospechoso del caso Madeleine McCann en Alemania

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007 en Portugal, Christian Brückner, salió de prisión en Alemania este miércoles después de cumplir una condena por violación en otro caso, según constató un periodista de la AFP.

Christian Brückner, de 48 años, cumplió una condena de siete años en la prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, por violación, pero no ha sido acusado en el caso McCann debido a la falta de pruebas, según los fiscales.

Brückner salió en el vehículo de su abogado, acompañado por dos furgonetas de policía, observado por un gran grupo de medios de comunicación que había esperado fuera del centro penitenciario.

Los fiscales en Braunschweig lo acusaron de estar detrás de la desaparición de "Maddie", uno de los casos de desapariciones más cubiertos por medios del mundo entero y que despertó un gran interés durante años.

Sin embargo, la falta de pruebas contundentes impidió a las autoridades alemanas presentar cargos contra Brückner, quien niega las acusaciones.

El fiscal alemán Christian Wolters, que no pudo impedir esta liberación por falta de pruebas que respalden una acusación, expresó su preocupación, en una reciente entrevista con la AFP, por la liberación de un individuo "intrínsecamente peligroso".

Esta situación hizo que Brückner saliera de la cárcel este miércoles, tras haber terminado su condena por violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005 en la región del Algarve, en Portugal, donde Maddie desapareció.

Madeleine, entonces de tres años, desapareció del apartamento de vacaciones de su familia en la localidad de Praia da Luz, en el Algarve, en mayo de 2007, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

A pesar de una enorme búsqueda internacional y de múltiples pistas que luego se enfriaron, no se ha encontrado ningún rastro de ella y nadie ha sido acusado por su desaparición.

Los fiscales alemanes, en un anuncio sorpresivo en 2020, nombraron a Brückner como su principal sospechoso, una vez que confirmaron que había vivido intermitentemente en el área en ese momento.

En junio, la policía registró un área cubierta de maleza y edificios abandonados en Portugal cerca de donde Brückner vivía en ese momento, pero hasta ahora no han hecho ningún anuncio sobre el eventual hallazgo de alguna evidencia.