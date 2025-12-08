Los aliados europeos se reúnen con Zelenski en Londres ante la presión de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió el lunes en Londres con sus aliados europeos, Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto con Rusia.

La reunión tiene lugar después de varios días de conversaciones en Miami entre autoridades de Ucrania y Estados Unidos que concluyeron sin avances.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en esta reunión en su residencia londinense de Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin del conflicto.

Friedrich Merz expresó su escepticismo sobre "algunos detalles" de las propuestas estadounidenses, durante una declaración inicial que marcó el comienzo de las conversaciones.

"Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí", declaró.

Por su parte, Macron señaló también antes de la reunión que "el problema principal es lograr una convergencia" entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según Macron, esa convergencia sería necesaria "para finalizar estas negociaciones de paz y luego iniciar una nueva fase en las mejores condiciones posibles para Ucrania, para los europeos y para la seguridad colectiva".

- Cuestión territorial -

Un alto responsable ucraniano indicó a la AFP que la cuestión territorial sigue siendo "la más problemática" en las negociaciones para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

"Putin no quiere firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios" en Donbás, región del este de Ucrania tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente ucraniana bajo condición de anonimato.

Antes de recibir a Zelenski, Starmer insistió en que no lo presionará a que acepte el acuerdo impulsado por la administración de Trump.

"No voy a presionar al presidente" Zelenski, declaró el primer ministro británico a ITV News.

El tema del uso de los activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania podría estar en las conversaciones de este lunes.

Un portavoz de Downing Street dijo el lunes que esperaba "ver avances próximamente" sobre el tema.

El ejecutivo europeo presentó un plan para recurrir a los activos rusos congelados en Europa, pero choca con las reticencias de Bélgica, donde tiene su sede la sociedad Euroclear, que posee unos 244.000 millones de dólares en activos rusos, de los casi 274.000 en la UE.

Tras la reunión en Londres, Zelenski se dirigirá a Bruselas, donde este mismo lunes se entrevistará con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por su parte, la ministra británica de Relaciones Exteriores Yvette Cooper, llegará el lunes a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

Estos encuentros siguen a las reuniones celebradas en Miami (Estados Unidos) entre responsables ucranianos y estadounidenses, en torno al plan que Trump reveló hace tres semanas.

- "Mucho trabajo por hacer" -

El plan inicial de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania llamaba a Kiev a entregar territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad. Sin embargo, son garantías poco claras y el plan no obtuvo respaldo de Ucrania ni de Europa.

En tanto, Moscú continuó atacando a Ucrania, donde nueve personas resultaron heridas en las últimas horas, según las autoridades de Kiev.

Zelenski el sábado dijo que sostuvo una conversación telefónica "muy sustantiva y constructiva" con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante las negociaciones en Miami.

"Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real", añadió Zelenski en Telegram.

Sin embargo, Trump criticó el domingo al presidente ucraniano. "Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski no haya leído la propuesta" de paz de Washington, aseguró.

Rusia rechazó partes del plan estadounidense y aseguró que aún queda "mucho trabajo por hacer".