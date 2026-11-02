Los bloqueos de liceos se reanudan en Francia con el regreso a las aulas

Los estudiantes de liceo retomaron este lunes el bloqueo de sus centros educativos tras dos semanas de vacaciones escolares marcadas por manifestaciones masivas para reclamar mejores condiciones de estudio y contra el encarecimiento de la vida.

Las organizaciones estudiantiles retomaron sus protestas iniciadas en septiembre, al considerar insuficiente la respuesta del gobierno a sus denuncias de falta de profesores, aulas deterioradas y horarios extendidos, entre otros.

"En este momento y con mucha prudencia, esta mañana había algunos institutos afectados", indicó el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, en la radio France Inter, precisando que los bloqueos eran "residuales".

En total, 41 centros del último ciclo de secundaria estaban bloqueados el lunes hasta las 09H30, es decir, el 1% de los aproximadamente 3.700 centros que hay en Francia, indicó el ministerio de Educación.

En la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, los manifestantes apilaron varios contenedores de basura frente a la entrada de un liceo desde primera hora la mañana de este lunes.

"Hemos retomado el movimiento porque supuestamente nos dieron respuestas, pero (...) claramente no es suficiente", declaró a la AFP Meriem, de 16 años, encaramada en uno de los contenedores.

Los liceos acogen, en su mayoría, a alumnos de entre 15 y 18 años, que se preparan en muchos casos para las pruebas finales de acceso a estudios superiores, una estresante etapa clave en el sistema educativo francés.

Geffray llamó a dejar ir a clase a los estudiantes que quieran retomarlas, máxime cuando "varios cientos de miles" no pudieron desde el inicio de las protestas y "para los cuales, en consecuencia, el año escolar está ahora en riesgo".

El gobierno prometió hasta ahora algunas medidas, entre ellas la modificación del proceso de admisión a la universidad, la garantía de un mayor número de docentes y la limitación del número de alumnos por clase.

Además de apoyar los reclamos de estudiantes, los principales sindicatos franceses llamaron a la huelga contra el costo de la vida.