Los BRICS piden una solución pacífica a las guerras abiertas

Los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países, han abogado este sábado desde Nueva Delhi, donde se han reunido sus líderes, por impulsar una solución pacífica a los conflictos internacionales, con una solución dialogada y diplomática.Los países firmantes 'reiteran nuestro compromiso con la resolución pacífica de las disputas internacionales a través del diálogo, las consultas y la diplomacia'.'Pedimos un enfoque multilateral que respete las diversas perspectivas y posiciones nacionales sobre cuestiones globales importantes y vitales', han añadido. En particular piden 'cooperación' para 'mantener el flujo del comercio global, las cadenas de suministro y el flujo de energía'.Así, hgan manifestado su 'profunda preocupación' por la escalada en Oriente Próximo y piden 'máxima contención' en esta región, aunque no menciona ningún país en concreto.La declaración incluye asimismo una condena de los 'ataques delberados contra infraestructura civil y las instalaciones nucleares pacíficas', otra velada mención al conflicto entre Estados Unidos e Irán.