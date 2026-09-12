Los BRICS piden una solución pacífica a las guerras abiertas

Los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países, han abogado este sábado desde Nueva Delhi, donde se han reunido sus líderes, por impulsar una solución pacífica a los conflictos internacionales, con una solución dialogada y diplomática.

Los países firmantes “reiteran nuestro compromiso con la resolución pacífica de las disputas internacionales a través del diálogo, las consultas y la diplomacia”.

“Pedimos un enfoque multilateral que respete las diversas perspectivas y posiciones nacionales sobre cuestiones globales importantes y vitales”, han añadido. En particular piden “cooperación” para “mantener el flujo del comercio global, las cadenas de suministro y el flujo de energía”.

Así, hgan manifestado su “profunda preocupación” por la escalada en Oriente Próximo y piden “máxima contención” en esta región, aunque no menciona ningún país en concreto.

La declaración incluye asimismo una condena de los “ataques delberados contra infraestructura civil y las instalaciones nucleares pacíficas”, otra velada mención al conflicto entre Estados Unidos e Irán.