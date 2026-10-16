Los condenados por el asesinato de tres surfistas en México esperan su sentencia

Un tribunal de México dictará el viernes sentencia contra los tres condenados por el homicidio de dos surfistas australianos y uno estadounidense, que causó indignación internacional.

El crimen ocurrió en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico mexicano.

Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30, fueron asesinados en medio de un robo.

Sus cuerpos fueron hallados en un acantilado con impactos de bala en la cabeza.

El juez determinó que los tres acusados Jesús Gerardo, alias "El Kekas", Irineo Francisco y Ángel Jesús -de nacionalidad mexicana- actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. La ley prohíbe divulgar los nombres completos de los acusados en un proceso penal.

Un periodista de la AFP asistió a la última audiencia en la que el juez Raúl Hernández entrevistó otra vez a los familiares y permitió a fiscales y defensores presentar argumentos sobre la sentencia.

La fiscalía pidió 210 años de cárcel, aunque la pena máxima en Baja California, donde queda Ensenada, son 60.

Al llegar a la sala, "El Kekas" preguntó a su defensora de qué trataba la sesión. Ella le explicó que se realizaría la lectura de la sentencia.

- "Paso hacia la justicia" -

Martin y Debra Robinson -padres de los hermanos Robinson- participaron en la audiencia por videoconferencia desde Australia, adonde regresaron después de acompañar todo el proceso hasta la condena.

Los padres de Carter Redd Rhoad y su viuda, Natalie Wiertz, también estuvieron presentes de forma remota.

Los familiares detallaron el valor de las pertenencias robadas a las víctimas, incluyendo el equipo de surf, los dispositivos electrónicos y la camioneta Chevrolet Colorado de los hermanos Robinson.

Robinson pidió al juez la devolución de las pertenencias recuperadas al concluir el proceso. Wiertz expresó el vacío que siente en su hogar al recordar las pertenencias ausentes de Carter.

La fiscalía solicitó una reparación de daños por 1,9 millones de pesos, más de 100.000 dólares.

"Aunque ningún veredicto podrá devolvernos jamás a nuestros hijos ni aliviar el dolor de haberlos perdido, esperamos que este resultado represente un importante paso hacia la justicia", dijo Martin Robinson la semana pasada después de la condena.

- Rogaron por su vida -

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.

Callum Robinson se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake era médico y, además del surf, practicaba básquetbol y natación.

Rhoad jugó fútbol profesional en Guatemala. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

La fiscalía recordó en la audiencia la crueldad de los crímenes. Pidió 135 años de cárcel por los tres homicidios calificados, 61 por los tres robos con violencia y 14 años adicionales por el robo violento del vehículo.

En sus alegatos finales, la semana pasada, precisó que las víctimas fueron sorprendidas mientras se encontraban indefensas en su campamento. Retomó el testimonio de la novia de "El Kekas", que relató que Rhoad rogó por su vida y pidió misericordia al señalar que estaba casado.

"Qué bonito lloraban", dijo supuestamente este criminal, que también habría presumido de las pertenencias robadas a las víctimas.

La novia fue condenada a 20 años de cárcel por instigar al robo tras declararse culpable en un proceso realizado por separado en noviembre.