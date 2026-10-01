Los diputados argelinos extienden la aplicación de la pena capital a los pirómanos

Los legisladores argelinos extendieron este jueves la aplicación de la pena de muerte a los responsables de incendios forestales o de campos agrícolas, una medida impulsada por el presidente tras graves incidentes registrados durante el pasado verano boreal.

El texto, consultado por AFP, extiende además la pena capital a casos de secuestro de menores de edad acompañados de graves actos de violencia, en un contexto en el que las autoridades denuncian un aumento de este tipo de delitos en los últimos años.

"La adopción de la pena de muerte para estos actos constituye la respuesta jurídica adecuada para erradicar estos crímenes", celebró el ministro argelino de Justicia, Lotfi Boudjemaa, tras la votación.

Argelia sigue dictando condenas a muerte, especialmente en casos de terrorismo u homicidio doloso, pero mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1993.

La reforma adoptada prevé la pena capital para quienes sean declarados culpables de haber "incendiado voluntariamente bosques, zonas arboladas o campos cultivados o sin cultivar".

Asimismo, "quien secuestre a un menor por cualquier medio, lo torture, lo agreda sexualmente y/o lo mutile" se enfrentará a la misma pena.

Hasta ahora, estos delitos estaban castigados respectivamente con penas de hasta 20 años de prisión y cadena perpetua, había explicado el lunes Boudjemaa ante los diputados.

La legislación argelina preveía hasta ahora la pena de muerte únicamente para los incendios que causen víctimas mortales y para los secuestros de menores acompañados de torturas, petición de rescate o que provocaran la muerte de la víctima, recordó el ministro.

A finales de agosto, el presidente, Abdelmadjid Tebboune, ordenó una modificación del Código Penal tras una serie de incendios registrados en el noreste del país.

Oficialmente, los incendios causaron 12 muertos, aunque testigos hablaron de varias decenas de víctimas.

Boudjemaa defendió las garantías ofrecidas por el sistema judicial argelino, citando en particular la existencia de recursos judiciales y la posibilidad de solicitar el indulto presidencial.

Según el ministro, el endurecimiento de las penas se justifica porque los incendios provocados han alcanzado "el nivel del crimen organizado" y porque algunas investigaciones han puesto de manifiesto vínculos con "partes extranjeras".