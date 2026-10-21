Los disturbios preocupan al sector turístico de Francia

"Cuando vemos CNN, Fox News, BBC, todo esto, parece que Francia está en guerra", lamenta Laurent Abitbol, uno de los trabajadores del turismo en este importante destino internacional preocupados por las imágenes de los disturbios que dieron la vuelta al mundo.

Saqueos de tiendas, incendios, barricadas en los Campos Elíseos, choques con las fuerzas de seguridad por el centro de París... Las escenas de violencia al margen de las protestas sociales del pasado sábado aparecieron en las pantallas de todo el planeta.

"Francamente, no estábamos seguros de que nuestra visita fuera a mantenerse", suspira un ejecutivo indio en viaje de negocios, con el que habló la AFP en un hotel parisino esta semana.

Para Christelle Chassagne, presidenta de la federación de organismos institucionales del sector ADN Tourisme, "este aumento de la violencia en plena ciudad, en Niza, en París, en Lyon, es catastrófico".

"Cuando reservan (...) una semana en el hotel, no es para quedarse encerrados en el hotel", agrega, anticipando cancelaciones.

"Ya es el caso en los alojamientos turísticos y especialmente en las ciudades", abunda Didier Arino, director general de la consultora Protourisme.

París venía de un período favorable para el sector, impulsado por los conciertos de Céline Dion, la visita del papa León XIV y dos salones profesionales de automóviles y alimentación.

Pero, según el gabinete MKG Consulting, desde el pasado sábado, los hoteles parisinos casi han perdido su ventaja de reservas con respecto a 2025 para las próximas seis semanas.

"En un solo día, entre el lunes 19 y el martes 20, la proporción de habitaciones ya reservadas para estancias del 20 de octubre al 29 de noviembre pasó de +1,0 a +0,2 puntos en comparación con 2025", agrega.

- ¿Nuevos episodios? -

Esta ralentización, marcada por ejemplo en el segmento de alta gama, "recuerda a la de diciembre de 2018, cuando el movimiento de los chalecos amarillos frenó las reservas en París", señala.

El 1º de diciembre de ese mes, manifestantes entraron incluso en el turístico Arco del Triunfo y provocaron destrozos.

La afluencia a los hoteles cayó entonces un 1,2% interanual en la Francia metropolitana y hasta un 5,6% en la capital, según el instituto de estadística Insee.

Grandes países proveedores de turistas, como China, llamaron ahora a sus ciudadanos que viajan a Francia a reforzar sus medidas de seguridad.

"Cuanto más lejanas están las clientelas, más sensibles son a los riesgos de seguridad y mayor es el impacto", precisa Didier Arino. Estos visitantes gastan además de media más que los turistas europeos durante su estancia.

Los especialistas consultados por la AFP precisan que el impacto final dependerá de si hay nuevos episodios de violencia en las próximas semanas.

"El impacto de una jornada de disturbios y de violencia urbana en el corazón de París tiene como efecto generar anulaciones equivalentes al 1% del número de pernoctaciones mensuales en los días siguientes y otro tanto en las semanas posteriores", según Arino.

Aunque a Laurent Abitbol, presidente del directorio de agencias de viajes Selectour, le preocupan las imágenes de los disturbios del sábado, también relativiza su impacto.

"Si esto dura solo 15 días, no pasa nada", asegura, subrayando la resistencia del sector. "En cambio, si continúa durante algunos meses, será catastrófico", agrega.

Vanguélis Panayotis, de MKG Consulting, subraya también la "extrema resiliencia" del turismo.

París batió récords en 2024 y 2025, pese a que en 2015 fue blanco de sangrientos ataques yihadistas y, tres años después, de las protestas de los chalecos amarillos, recuerda.