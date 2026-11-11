Los incendios en Indonesia han arrasado casi 2,9 millones de hectáreas, según monitor

Los incendios en Indonesia, impulsados en parte por el fenómeno de El Niño, han arrasado 2,88 millones de hectáreas en lo que va de 2026, informó este miércoles a la AFP un organismo de monitoreo que analiza imágenes satelitales.

La superficie quemada, mayor incluso al tamaño total de Haití, ha aumentado en casi un millón de hectáreas desde la última actualización en septiembre del monitor de deforestación Nusantara Atlas.

El gobierno de Indonesia no ha proporcionado cifras oficiales sobre las áreas afectadas desde que anunció que 202.000 hectáreas fueron arrasadas a finales de julio.

Los incendios detectados en los análisis hasta finales de octubre son una estimación conservadora, advirtió el fundador de Nusantara Atlas, David Gaveau, en parte porque el humo ha dificultado las imágenes satelitales.

Sin embargo, ya supera la cifra total de todo 2019, que hasta ahora era el peor año registrado en los datos de la plataforma.

La llegada de la lluvia ha permitido controlar algunos de los incendios más graves este año. El monitoreo de la zona muestra también que el número de los llamados puntos calientes está comenzando a estabilizarse o a disminuir.

Pero es probable que la cifra de la superficie total quemada siga aumentando, dado que algunos fuegos aún siguen activos y que en los próximos meses las marcas de las llamas que antes estaban ocultas por el humo se volverán visibles para los satélites.

El portavoz del Ministerio de Silvicultura, Ristianto Pribadi, dijo a la AFP que el gobierno aún estaba trabajando en sus estimaciones actualizadas de las tierras quemadas.

Indonesia sufre incendios cada temporada seca, pero los de este año han sido particularmente graves, en parte debido a una intensa sequía causada por El Niño, un fenómeno climático natural que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y repercute en el clima de todo el planeta.