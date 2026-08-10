Los iraníes son "jugadores de ajedrez profesionales", responde Teherán a Trump

Los iraníes son "jugadores de ajedrez profesionales", lanzó el lunes el portavoz de la diplomacia de la república islámica, respondiendo al presidente estadounidense Donald Trump, que había comparado la víspera el conflicto con "una partida de ajedrez".

Tanto en las negociaciones oficiales como entre bastidores, "los iraníes han demostrado que son jugadores de ajedrez profesionales", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa en Teherán.

Desatada por una ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero, la guerra en Oriente Medio se encuentra en punto muerto.

A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un protocolo de acuerdo, pero este saltó por los aires a principios de julio y, desde entonces, a Donald Trump le cuesta encontrar una salida frente a las exigencias drásticas del poder iraní, curtido desde hace años en el arte de la negociación.

El presidente estadounidense pareció despejar el domingo las críticas en una entrevista al medio Axios. "Esto se va a arreglar. Al final siempre se arregla", dijo. "Es como una partida de ajedrez".

Baqai añadió por su parte: "No deben esperar salir limpios cuando se pelean con cerdos. Al fin y al cabo, eso forma a veces parte del combate que se les impone".

Ante los periodistas, retomó el mensaje repetido estos últimos días por las autoridades iraníes: no hay "negociación directa" en curso con Washington, solo "intercambio de mensajes" a través de intermediarios, y las conversaciones no podrán reanudarse hasta que Estados Unidos deje de cometer "violaciones" del protocolo de acuerdo.

Mientras esto continúe, "no estarán garantizadas las condiciones necesarias para establecer un tráfico marítimo internacional seguro", prosiguió, mientras Teherán blinda el estratégico estrecho de Ormuz y Washington impone como respuesta un bloqueo de los puertos iraníes.

Por ahora, la diplomacia iraní se concentra en las conversaciones con Omán destinadas a definir una futura ruta de tránsito en el estrecho.

Todavía quedan "algunos puntos técnicos" por discutir, subrayó el portavoz, que mencionó también varios "mecanismos" que deben implantarse para garantizar la seguridad y la limpieza de la vía marítima.

"Por regla general, cuando se prestan servicios marítimos, necesariamente se recibe algo a cambio", dijo.

Irán no quiere volver a la situación anterior a la guerra y desea cobrar por el tránsito, pese a la oposición de Estados Unidos y de numerosos Estados, así como del derecho internacional del mar.