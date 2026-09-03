Los jefes de defensa acuerdan aumentar la presencia militar de EEUU en Australia

Washington y Canberra acordaron aumentar la presencia militar de Estados Unidos en Australia y acelerar la cooperación, informaron ambos países.

Preocupada por el aumento sin precedentes del poderío militar de China, Australia, una aliada cercana de Estados Unidos, ha reestructurado sus fuerzas de defensa en los últimos años para enfocarse en su capacidad de ataque con misiles y disuadir a posibles enemigos de acercarse por el norte.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Canberra comprende "la importancia de mantener un equilibrio de poder favorable en la región" durante su reunión del miércoles en Washington con su homólogo australiano, Richard Marles.

Ambos "acordaron acelerar las iniciativas de despliegue de fuerzas en las bases australianas, fortalecer la cooperación en materia de logística combinada y desarrollar una mayor interoperabilidad mediante ejercicios conjuntos", según un comunicado conjunto.

Australia no permite bases militares extranjeras en su territorio, pero acoge a marines estadounidenses para realizar ejercicios durante seis meses al año en la ciudad norteña de Darwin.

Una fuerza rotativa de submarinos bajo mando estadounidense llegará a Australia Occidental el próximo año.

Al ser preguntado sobre lo que implicaría esta expansión de la presencia militar, Marles dijo a los periodistas que la coordinación también se estaba llevando a cabo en "logística, cooperación, en lo que respecta a nuestras fuerzas aéreas, cibernéticas y espaciales".

Afirmó que la ampliación del apoyo mutuo es una respuesta al "mayor refuerzo militar convencional de cualquier país del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, en este caso por parte de China".