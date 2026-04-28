Los narcocultivos en Colombia aumentaron un 18% durante el gobierno de Petro, según la policía

Los narcocultivos en Colombia han aumentado un 18% durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, según cifras de la policía difundidas este lunes, en medio de una ola de violencia de grupos que se nutren del narcotráfico previa a las presidenciales del 31 de mayo.

La última cifra de Naciones Unidas sobre la superficie sembrada data de 2023, cuando reportó un récord de 253.000 hectáreas de la hoja a partir de la cual se fabrica la cocaína.

Colombia es el principal proveedor mundial de esa droga.

Petro ha cuestionado la metodología del informe de la ONU y sostiene que incluye miles de hectáreas que no entraron en la cadena del narcotráfico.

Durante una alocución este lunes, Petro presentó cifras policiales que muestran que a mediados de 2022, cuando asumió la presidencia, se registraron 218.246 hectáreas de narcocultivos frente a las 258.144 de finales de 2025.

En septiembre del año pasado, Estados Unidos decidió retirar la certicación a Colombia como aliada antidrogas al considerar que no hacía lo suficiente contra el narco, medida que agravó una crisis diplomática ya superada entre los aliados históricos.

Los grupos armados ilegales en Colombia se financian principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

También constituye el principal combustible de la violencia.

Una seguidilla de atentados contra civiles y la fuerza pública, atribuidos a guerrilleros que no se acogieron a un acuerdo de paz en 2016, dejaron 21 muertos y decenas de heridos durante el fin de semana en el suroeste de Colombia.

"No hay un caos de seguridad como se anuncia", dijo el presidente colombiano, quien por ley no podrá presentarse a la reelección en los próximos comicios.