Los países reunidos en la COP31 exhiben sus diferencias sobre la acción climática

Los organizadores de la COP31 de Turquía publicaron este viernes un primer resumen de las prioridades de los diferentes países, que aglutinan posiciones muy diversas sobre los combustibles fósiles y la financiación, lo que augura una intensa negociación en la segunda semana.

Australia, que pilota las negociaciones en Antalya, indicó antes de la cita que quiere promover una "decisión de cobertura", es decir una declaración política sobre las prioridades globales en materia climática.

Tras consultar a las cerca de 200 delegaciones reunidas aquí, Australia publicó este viernes un "resumen de las reflexiones" en curso, que muestra la diversidad de puntos de vista.

Así, algunos países proponen que la declaración política aborde la superación, inminente según la ONU, del umbral de 1,5 ºC de calentamiento global, y la necesidad de que sea lo más breve posible para evitar daños mayores.

También proponen abandonar progresivamente los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las renovables, lo que refleja posiciones de bloques como la UE o las naciones insulares del Pacífico.

Al mismo tiempo se pide un despliegue de tecnología que proteja los sistemas alimentarios, mejores sistemas de alerta temprana para prevenir el alcance de las catástrofes, y que los países desarrollados cumplan sus "obligaciones" de financiación a los países en desarrollo. Dentro de esto, se pide igualmente promover mecanismos que no generen más deuda, todo ello demandas expresadas por países de América Latina, Asia y África.

La presidencia de las negociaciones presentará más adelante un primer borrador de compromiso, que podría publicarse el lunes próximo, cuatro días antes del cierre previsto de la COP de Antalya.

"Lo que tenemos es un catálogo de las visiones y pedidos de las partes", pero de forma "contradictoria", por ejemplo cuando se pide no apuntar a ninguna fuente específica de energía, pero luego se plantea el objetivo de reducir las emisiones de metano en la quema de combustibles fósiles, dijo Gabrielle Swaby, analista senior del World Resources Institute.

La especialista valora no obstante positivamente que en el documento se mencione la idea de triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático de aquí a 2035. Este punto no fue acordado al negociarse la agenda de la COP el pasado lunes, pero la anfitriona Turquía dijo que no descartaba volver a ponerlo sobre la mesa.

La presidencia australiana de las negociaciones "tendrá que ser muy cautelosa, porque algunos grupos de países contestan la legitimidad del ejercicio" y no quieren que se adopte tal decisión política en la COP31, indicó por su lado Alden Meyer, del grupo de reflexión E3G, refiriéndose a Rusia y al grupo de países árabes.