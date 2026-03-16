Los políticos daneses buscan votantes hasta en la sauna

En periodo electoral, los daneses suelen recibir galletitas y flores de los candidatos, pero menos habitual es verse con ellos semidesnudos en las saunas, como ocurre en esta campaña de las elecciones legislativas del 24 de marzo.

"Es muy diferente, porque la gente está relajada y estamos allí encerrados, así que no nos vamos", explicó sonriente Gitte Droger, una votante de 53 años que acude habitualmente a la sauna de su centro de bienestar local, situado en el barrio de Vanlose, en Copenhague.

Dos candidatos del Partido Socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen se reunieron con los electores para una sesión de sudoración, vestidos con sus trajes de baño.

La diputada Ida Auken se unió al ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, para hablar el domingo con 18 votantes sobre el clima, la energía, la desigualdad y la delincuencia, echando de vez en cuando agua sobre las piedras calientes de la sauna mientras conversaban.

El calor era intenso y envolvente, mientras el público —también vestido con trajes de baño, sentado sobre toallas colocadas en los bancos de madera— escuchaba a Auken y Hummelgaard exponer sus ideas y responder a las preguntas.

"Es la primera vez que hago campaña en una sauna", declaró Auken a la AFP.

"Toda esta campaña electoral ha supuesto muchas cosas nuevas para mí, diferentes actividades de campaña: jugar al balonmano e ir a bares, en lugar de sentarme en mesas redondas", afirmó.

Hummelgaard, por su parte, probó por primera vez un baño de hielo entre dos sesiones en la sauna.

"La campaña también tiene que ser divertida", afirmó.

- "Seres humanos reales" -

Los socialdemócratas, que llevan en el poder desde 2019 y actualmente lideran una coalición de izquierda y derecha, encabezan las encuestas de opinión pública con alrededor del 21,5 % de los votos, aunque ese porcentaje es seis puntos inferior al obtenido en las elecciones de 2022.

Se espera que las negociaciones posteriores a las elecciones determinen la forma que adoptará el próximo Gobierno.

En este país escandinavo, tener fácil acceso a los cargos electos se da casi por sentado.

"Es importante que la gente nos vea de otra manera, para que puedan ver que somos seres humanos de verdad, ver qué nos mueve y recuperar algo de confianza", dijo Auken, que aspira a un sexto mandato en el Parlamento danés.

Los visitantes de la sauna no fueron sometidos a ningún control de seguridad antes de reunirse con los políticos, y no había seguridad en el evento.

Ver a políticos en la sauna era algo habitual en el país, contó la votante Miriam Hvidt.

"En Dinamarca no resulta muy extraño ver a un ministro dándose un chapuzón en agua helada", señaló, y añadió que es habitual encontrarse con políticos en el supermercado o en el cine.

"No me imagino que en un país grande como Estados Unidos se vea muy a menudo a un ministro de alto rango mezclado entre la gente", estimó Hvidt.