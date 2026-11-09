Los votantes del estado de Washington aprueban la prohibición para los atletas transgénero

Los votantes del estado de Washington aprobaron una medida que prohíbe a las atletas transgénero formar parte de equipos deportivos femeninos, una importante derrota en las elecciones de mitad de mandato para los defensores LGBTQ en este estado normalmente demócrata.

Con alrededor del 80% de las papeletas escrutadas el viernes, aproximadamente el 57% de los votantes aprobó la medida, mientras que el 43% votó en contra. Los opositores reconocieron la derrota.

La iniciativa exigirá la prohibición de que las chicas trans "compitan con y contra estudiantes femeninas".

La aprobación de esta medida conservadora en un estado que normalmente vota por los demócratas contrasta fuertemente con los malos resultados de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Entre los opositores a la medida había algunos médicos que afirmaron que "no está respaldada por directrices clínicas y crearía un estrés y daño injustificados para las niñas jóvenes".

Bajo esta iniciativa, las chicas que quieran practicar deportes deberán someterse a un examen físico de los órganos reproductivos, o a pruebas genéticas y hormonales.

Más de la mitad de los estados han promulgado leyes en los últimos años que restringen la participación de estudiantes transgénero en el deporte.

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó las prohibiciones estatales en junio.

La medida del estado de Washington fue considerada la más extrema de las cuatro iniciativas similares que se aprobaron en las elecciones de esta semana. Las otras se aprobaron en Arizona, Nebraska y Colorado.

Las atletas trans han estado en la mira de legisladores republicanos y grupos anti-LGBTQ que sostienen que su participación en deportes femeninos y de mujeres es injusta.

Los defensores de los derechos civiles han respondido que dichos esfuerzos convierten en chivo expiatorio a un grupo muy reducido, la mayoría menores de edad, que ya afrontan discriminación y acoso.