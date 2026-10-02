Lula y Flávio Bolsonaro juegan al vale todo en unas inciertas elecciones en Brasil

Ya sean morales o religiosas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro se echan en cara todo tipo de acusaciones para ganar las elecciones del domingo en Brasil, bastión de la izquierda en América Latina.

Lula, de 80 años, se mide con el senador conservador, de 45, que busca subirse a la ola conservadora regional alentada por Donald Trump, aliado de su padre, el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El presidente de Estados Unidos dijo el jueves que sigue "muy de cerca" estas elecciones.

Las encuestas dan una pequeña ventaja al izquierdista Lula y prevén un balotaje el 25 de octubre, donde ambos candidatos, que no se enfrentaron en ningún cara a cara, aparecen igualados.

"La elección está empatada pero no parada: en la última semana se decide para dónde van los votantes que aún pueden desplazarse" entre Lula y Bolsonaro, dice a la AFP Felipe Nunes, director del instituto Quaest.

Muchos votarán sin convicción, entre un presidente que aspira a gobernar por cuarta vez y un apellido -Bolsonaro- presente en las últimas tres elecciones.

Marcelo Vilanova, de 32 años, gerente de una pescadería en Juiz de Fora (sureste), dijo que apoyará a Lula por ser el "mal menor".

Lucas Sales, de 38, dueño de una tienda de telefonía en la misma ciudad, votará por Bolsonaro aunque "no sea la mejor opción".

Si la campaña estuvo marcada por escándalos de corrupción, incluida una investigación contra Flávio Bolsonaro, la recta final la dominaron controversias surgidas en redes sociales.

- Santa polémica -

Favorito entre católicos, Lula se hizo eco de una información falsa según la cual Bolsonaro pretendía retirar el título de patrona de Brasil a Nossa Senhora Aparecida, en un supuesto guiño a los evangélicos que no veneran a esta virgen.

Bolsonaro denunció una "fake news" y la comparó con la puñalada que sufrió su padre en la campaña de 2018 que lo llevó a la presidencia.

El voto religioso es codiciado en Brasil, uno de los países con más cristianos del mundo.

"Es un tema para polemizar por las elecciones, pero no le suma nada a mi vida ni a la del pueblo brasileño", dice a la AFP Patrícia Carvalho, un ama de casa de 51 años, en una iglesia evangélica de Rio de Janeiro.

De su lado, Flávio Bolsonaro acusó a Lula de "machista" por haber dicho que los hombres son "cobardes" para examinarse la próstata, mientras "las mujeres aprenden a recibir tacto desde pequeñas" en el ginecólogo.

"Las mujeres deben ser protegidas y las niñas, cuidadas", afirmó el derechista, mientras la frase de Lula circulaba en redes como si aludiera al abuso sexual.

"Brasil se volvió una payasada, cuando empieza el horario electoral apago el televisor", comentó a la AFP Gisele Sousa, una empleada comercial de 45 años en Juiz de Fora.

- ¿Un apoyo indeseado? -

El presidente se dijo este jueves confiado para ganar en primera vuelta: "Las elecciones se definirán el domingo. Y si no, paciencia".

Su tercer mandato se cierra con un desempleo en mínimos, una inflación contenida, pero a la vez una economía que se desacelera y una inseguridad que alarma a los brasileños.

En la campaña buscó el apoyo de las clases populares y en especial de las mujeres, mayoría del electorado: subió la dotación del programa de asistencia social Bolsa Familia y prohibió las apuestas en línea, una lacra que endeuda a millones.

También enarboló la bandera de la soberanía y repitió que Trump no debe "meterse" en los comicios.

Hasta ahora el republicano no apoyó explícitamente a Flávio Bolsonaro.

Un respaldo activo de Trump "sería malo" para el senador, dice a la AFP una fuente del gobierno de Lula, debido a la impopularidad del republicano entre buena parte de los brasileños.

Del otro lado coinciden: una fuente de la campaña bolsonarista dijo a la AFP que unas palabras de Trump para Bolsonaro serían "innecesarias".

- Sondeos que subestiman -

El conservador le pisa los talones a Lula pese a ser investigado por posible corrupción, tras haberle pedido dinero a un banquero detenido por estafa para una película sobre su padre.

El senador, que se define más moderado que Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, promete mano dura contra la inseguridad, entre las principales preocupaciones sociales.

Su campo cree en la victoria.

"En las últimas cuatro elecciones, la derecha brasileña tuvo 3% a 4% arriba de lo que decían las encuestas", recuerda a la AFP el senador Rogério Marinho, jefe de campaña de Bolsonaro.