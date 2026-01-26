Lula y Trump conversan sobre la Junta de Paz y acuerdan un encuentro en Washington

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó telefónicamente este lunes con su homólogo Donald Trump sobre la Junta de Paz presentada por el estadounidense y ambos acordaron además un encuentro en Washington, informó la presidencia brasileña.

Durante una llamada de 50 minutos, Lula propuso a Trump que la Junta "se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina", según un comunicado de Brasilia.

Lula había acusado el viernes a Trump de querer ser "dueño" de una "nueva ONU" con la iniciativa lanzada en Davos por Trump con la pretensión de resolver los conflictos globales.

El presidente estadounidense invitó a dirigentes de numerosos países a integrar la Junta, entre ellos a Lula, que hasta el momento no respondió.

Durante la conversación este lunes, el líder izquierdista le reiteró al magnate republicano la importancia de una "reforma completa" de Naciones Unidas que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Ambos presidentes acordaron "la realización de una visita del presidente Lula a Washington después del viaje del brasileño a India y Corea del Sur en febrero, en fecha a ser fijada en breve", según la nota brasileña.

Lula había señalado el viernes que estaba contactando "a todos los países del mundo" para "encontrar una forma de reunirse" y defender el sistema multilateral.

Entre los líderes con los que dijo haber conversado figuran el ruso Vladimir Putin, el indio Narendra Modi y la mexicana Claudia Sheinbaum.

La situación en Venezuela también fue abordada por Lula y Trump. El brasileño resaltó "la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región", después de que una incursión militar estadounidense depusiera al presidente Nicolás Maduro.

Tras la incursión, Lula había calificado los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro como una "afrenta gravísima" a la soberanía de ese país.

Ambos líderes "celebraron la buena relación construida en los últimos meses", que resultó en el levantamiento de parte significativa de los aranceles aplicados por Washington a productos brasileños.