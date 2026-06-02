Machado dice estar "en sintonía" con los objetivos de EEUU para Venezuela

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó el lunes que estaba "en sintonía" con los objetivos marcados por Estados Unidos para Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de año.

"Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos el 3 de enero era absolutamente necesario para avanzar hacia una transición a la democracia y salvar vidas... y llevar a Nicolás Maduro ante la justicia era absolutamente necesario para poder detener la destrucción de una nación", declaró Machado desde Oslo en referencia a la intervención militar estadounidense en la que detuvo y sacó del país al líder venezolano.

"Puede que haya diferentes puntos de vista sobre cómo avanzar y qué puede aportar cada uno de nosotros al proceso, pero pueden estar seguros de que nuestros objetivos están alineados", afirmó.

Venezuela está ahora gobernada de forma interina por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, y Estados Unidos controla el mercado de petróleo de este país con vastas reservas de hidrocarburos.

Machado ha expresado en repetidas ocasiones su confianza en los planes para Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora también defendió su decisión de donar al republicano la medalla de Nobel de la Paz que le fue entregada el 2025.

Aunque Trump elogió a Machado tras su gesto simbólico, no la ha respaldado a ella ni a la oposición venezolana para que asuman el poder, y se mostró escéptico sobre su capacidad para liderar la nación sudamericana.

Machado, a quien el gobierno de Rodríguez considera una fugitiva, ha afirmado que tiene intención de regresar a Venezuela, sin especificar una fecha.