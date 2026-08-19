Madres del sur de África suplican por sus hijos atraídos a la guerra de Rusia

En lugar de celebrar el cumpleaños de su hijo este mes, Rodwin Chitewere, una madre de Zimbabue, pasó el día rezando para que su cuerpo fuera traído a casa desde Rusia, donde, según reportes, murió tras luchar en la guerra de Ucrania.

También en Botsuana y Sudáfrica hay mujeres desesperadas por que sus hijos y esposos regresen de un conflicto al que, según muchos, fueron engañados para unirse, mientras las autoridades advierten que los reclutadores siguen activos.

El hijo de Chitewere, quien habría cumplido 23 años, partió en abril junto con un primo desde una aldea remota en el este de Zimbabue, donde había estado viviendo con su abuela.

Su madre, a 350 kilómetros de distancia, en Beitbridge, solo se enteró cuando un pariente notó un cambio en su estado de WhatsApp.

Más tarde, alguien se comunicó con ella desde Rusia para decirle que su hijo, Tanaka Muzirikazi, había resultado herido en un ataque con drones.

"Necesitamos la gracia de Dios para ver si se recupera, porque fue muy grave", decía la nota de voz compartida con la AFP.

Luego, en julio, el mismo hombre le envió un mensaje diciendo que Muzirikazi había fallecido.

"Solo quiero que lo traigan a casa. Necesito cerrar este capítulo", dijo su madre, quien ha pedido ayuda al gobierno. "Quiero darle a mi hijo un entierro digno. Estoy profundamente afligida".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Zimbabue informó a la familia en julio que había remitido su solicitud de repatriación a su embajada en Rusia.

Cinco presuntos reclutadores son juzgados en el país por cargos de trata de personas.

- "No es nuestra guerra" -

El mes antes de que Muzirikazi partiera con su primo Dylan Goodho, Zimbabue anunció que 15 ciudadanos habían sido asesinados en "campos de batalla extranjeros".

Más de 60 personas más permanecían atrapadas en el frente, informó en marzo.

"Dylan, si alguna vez escuchas este mensaje, por favor, regresa a casa. No puedes estar peleando una guerra que no es nuestra", dijo su madre, Fadzai Chikove.

Su padre, un minero artesanal, había ayudado con orgullo al joven de 23 años a prepararse para el viaje, creyendo que se iba a trabajar como agente de importación de autos en Tanzania.

"Parecía una oportunidad real", dijo Vharance Goodho, quien pidió dinero prestado para los certificados de antecedentes penales, los exámenes médicos y otros gastos.

No fue hasta que Dylan llegó a Rusia que le hizo saber a la familia que era soldado.

Envió a casa 1.500 dólares y dijo que iba a enviar un vehículo, contó Goodho. La última vez que supieron de él fue en mayo.

Al igual que muchos zimbabuenses que enfrentan perspectivas económicas sombrías en su país, los primos buscaban mejores oportunidades, en una historia que se repite en todo el continente.

A mediados de febrero, el grupo de análisis All Eyes on Wagner publicó los nombres de más de 1.400 africanos que, afirmó, Moscú había reclutado entre enero de 2023 y septiembre de 2025. Más de 300 habían fallecido, señaló.

- "Ojo por ojo" -

Sudáfrica anunció en febrero que al menos dos de sus ciudadanos habían muerto combatiendo en Rusia y que 15 fueron repatriados ese mismo mes, aunque otros permanecían allí.

Un sitio web del gobierno de Ucrania dedicado a detener a los reclutadores rusos informó el mes pasado que 10 sudafricanos habían fallecido.

Un sudafricano que regresó, quien no tenía experiencia militar antes de verse envuelto en la guerra, le dijo a la AFP que "nunca había tenido tanto miedo". "De repente ves y oyes bombas, drones volando sobre tu cabeza", dijo.

Otro, también de unos 20 años, dijo que le prometieron terapia para el trauma, pero solo tuvo dos sesiones con un psicólogo.

"Nos han dejado en la cuerda floja, sin dinero, sin ningún medio de sustento, solo con las cicatrices de la guerra", sostuvo.

Una mujer sudafricana, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que su esposo perdió una pierna después de que un dron atacara su convoy en el frente, y que esperaba que él regresara a casa en los próximos meses.

En Botsuana, donde el gobierno señaló en julio que un número "alarmante" de hombres estaba siendo engañado para que se unieran a la guerra, otra madre no ha tenido noticias de su hijo de 20 años desde hace casi un año.

Él y un amigo se fueron a Rusia en julio del año pasado. "No sé si están vivos o no", dijo bajo condición de anonimato.

Ella cree que fueron engañados por la hija del expresidente Jacob Zuma con el pretexto de asistir a un curso de desarrollo personal en Rusia.

Duduzile Zuma-Sambudla renunció a su escaño en el Parlamento en diciembre, después de que la policía informara que investigaba denuncias de que ella atraía a hombres a la guerra en Rusia. La AFP no pudo contactarla para obtener comentarios.

"Solo quiero que mi hijo regrese a casa", dijo la madre, quien ha estado escribiendo al gobierno sudafricano en busca de ayuda.

También quiere justicia. "Nos criaron con el dicho: 'Ojo por ojo'. Así que ahora quiero que esa mujer sea juzgada", afirmó.

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