Maduro apela a su inmunidad y pide desestimar cargos en su contra en EEUU

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la justicia estadounidense desestimar los cargos en su contra, y apeló a su inmunidad como jefe de Estado, cuando cumple ocho meses detenido en Nueva York.

Maduro consideró que el tribunal de Nueva York que lleva adelante su caso "no es competente" para juzgarlo a él ni tampoco a su esposa Cilia Flores, también presa en Estados Unidos, según un documento presentado por sus abogados ante el tribunal de Nueva York.

Maduro, de 63 años, es acusado de cuatro delitos, entre ellos el de "narcoterorismo". Su juicio debe comenzar el 1 de junio de 2027.

Fue capturado junto con Flores el 3 de enero en Caracas, en una intervención militar estadounidense.

Desde entonces, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.

- "Prisionero de guerra" -

"Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio en el momento en que se presentaron los cargos", señala el texto de la defensa.

"La inmunidad de los jefes de Estados soberanos constituye un principio fundamental del derecho internacional", sostienen los abogados Barry Pollack y Anna Estevao.

Según el documento, Maduro tiene además derecho a inmunidad puesto que los cargos presentados en Estados Unidos abarcan el tiempo en que ejercía como presidente de Venezuela.

En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 6 de enero de 2026, Maduro clamó su inocencia, afirmó que seguía siendo el presidente de Venezuela y lanzó: "Soy un prisionero de guerra".

Maduro llegó por primera vez a la presidencia en 2013, tras la muerte del entonces presidente izquierdista Hugo Chávez.

Sus sucesivas reelecciones en 2018 y 2024 fueron desconocidas por Estados Unidos y otros países de Europa y América Latina, que consideraron esos comicios como fraudulentos.

En otra serie de documentos judiciales, Flores, de 69 años, se unió a los argumentos de su esposo.

El juez debe responder a esta solicitud en una audiencia el 17 de noviembre.

La pareja está detenida desde enero en una cárcel de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a diarios o internet.

Sin embargo, Maduro está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada, según una fuente cercana al dirigente.

Hace pocos días, se publicaron unas fotos de Maduro en redes sociales, junto con un mensaje en el que aseguró estar "firme".

"Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá", afirmó.

La administración penitenciaria estadounidense no respondió a preguntas de la AFP sobre cómo fueron tomadas esas imágenes.

Su hijo Nicolás Maduro Guerra asegura que se encuentra en buena forma y que dedica su tiempo al estudio de la Biblia.