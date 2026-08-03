Maduro saluda desde prisión "todo camino de diálogo" en Venezuela

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó "todo camino de diálogo" en un mensaje publicado en sus redes sociales el domingo, antes de una primera reunión presencial la próxima semana entre representantes del gobierno interino y opositores, respaldada por Washington.

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Maduro en enero, e impulsa un diálogo que puede derivar en elecciones.

En tanto, el ambiente político comienza a calentarse en Venezuela, donde las filas más radicales del chavismo expresan molestia y rechazo al "antimperialismo" estadounidense.

"Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (...) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos", se lee en el mensaje difundido en la cuenta de Telegram del exmandatario.

"Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela", concluye el texto de Maduro en la plataforma de mensajería, donde aparece a diario un conteo de los días de su "secuestro" y eventuales comentarios en ciertas fechas patrias.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense en enero. Se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.

Su hijo, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como "Nicolasito", republicó en la red X el mensaje del exmandatario.

En prisión, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada, según una fuente cercana al dirigente.

Su hijo Maduro Guerra asegura que se encuentra en buena forma y que dedica su tiempo al estudio de la Biblia.

Siete meses después de su captura, representantes del gobierno interino de Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Washington tendrán una primera ronda de diálogo presencial en Caracas la próxima semana, dijeron las partes el sábado.

Las conversaciones, no obstante, se producen sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha dicho que no obstaculizará el proceso.

Los temas a tratar en el primer encuentro serán la "atención" del doble terremoto del 24 de junio, el "fortalecimiento de la democracia" y "derechos y garantías políticas".

El juicio en Estados Unidos contra Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027, anunció a fines de julio un tribunal federal en Nueva York.

Maduro, como dijo en su primera comparecencia en la corte en Nueva York en enero, asegura que fue "secuestrado" y se declara "un prisionero de guerra".

En abril, el Departamento del Tesoro permitió el pago de los honorarios de los abogados Maduro y Flores, prohibido hasta entonces por las sanciones estadounidenses.