Manifestantes antimigración bloquean calles y queman vehículos tras apuñalamiento en Belfast

Manifestantes antimigración bloquearon calles e incendiaron edificios y vehículos en la capital de Irlanda del Norte la noche del martes, un día después de un ataque a cuchillo atribuido a un refugiado sudanés que fue captado en video y conmocionó al país.

La grabación, que se viralizó en redes sociales, muestra a un hombre montado sobre otro mientras lo apuñala varias veces en la cabeza y el cuello, en lo que figuras de extrema derecha afirmaron fue un intento de decapitación.

El sospechoso del ataque fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. Se trata de un refugiado sudanés, que cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.

Luego de esos hechos, cientos de personas, muchas de ellas encapuchadas, se concentraron en distintos puntos de Belfast, constataron periodistas de la AFP.

Un autobús y varios autos fueron calcinados, mientras que un edificio en las afueras del centro fue incendiado y sus residentes tuvieron que ser evacuados.

"Hacia las 19H30 (18H30 GMT) encendieron un fuego en los contenedores (...), oímos autos de policía y sirenas", dijo Eemran, un ingeniero de origen indio que lleva viviendo en Belfast poco más de un año.

Camila, una chilena de 36 años que se mudó a Belfast hace un mes, dijo que fue "aterrador".

"Por supuesto que no estoy acostumbrada a esto", aseguró. "Entiendo la rabia de la gente, pero también hay formas de discutir estas cosas de manera más pacífica".

La cadena local Sky Television mostró otros edificios en llamas, mientras helicópteros de la policía patrullaban sobre la ciudad y las tiendas cerraron temprano.

Michelle O'Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, condenó las protestas e instó a la calma: "Grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no es más que una cobardía repugnante", aseguró en la red social X.

También se congregaron multitudes en Antrim, a unos 25 kilómetros al oeste de Belfast.

Líderes de la extrema derecha británica, entre ellos el activista Tommy Robinson —cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon—, habían convocado a los manifestantes a través de las redes sociales.

También el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, los animó a "manifestarse (...) con fuerza".

El sospechoso del ataque, de 30 años y cuyas motivaciones se desconocen, debe comparecer ante la justicia el miércoles.

Según el jefe de la policía norirlandesa, Jon Boutcher, el hombre había llegado a Reino Unido en 2023, tras pasar por París y luego por Dublín.

La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave, con "importantes lesiones en los ojos y graves laceraciones en la espalda y el rostro", de acuerdo con el comisario adjunto Ryan Henderson.