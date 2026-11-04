Manifestantes por la vivienda en Portugal levantan nuevos campamentos

Decenas de activistas portugueses por la vivienda instalaron nuevos campamentos de protesta en Lisboa y Oporto, pocos días después de que la policía desalojara otras acampadas en las dos principales ciudades de la nación ibérica.

Unas 60 tiendas de campaña se contaban el miércoles en la plaza del Rossio, en la capital portuguesa, después de que los activistas las levantaran durante la noche, constató un periodista de la AFP.

Mientras que en Oporto, al norte del país, había unas 30 tiendas en una de las principales plazas de la ciudad, según informaron los medios.

El manifestante Rui Coelho, de 35 años, dijo a la AFP en Lisboa que estaba aliviado de que la primera noche hubiera transcurrido en calma. "No sabíamos qué iba a pasar, si la policía iba a venir o no".

Inspirados por las protestas en España tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años convertida en símbolo de la crisis de la vivienda, los campamentos de protesta portugueses han sido desmantelados en varias ocasiones.

La policía realizó 13 detenciones en Oporto cuando puso fin a las últimas protestas el fin de semana. Unos 25 activistas resultaron heridos, según los servicios de emergencia.

Pero un tribunal de Lisboa dictaminó el lunes que se permitía que una tienda permaneciera en la plaza del Rossio, pese a que la policía alegaba que un decreto había prohibido las protestas en la plaza después de medianoche.

El primer ministro Luis Montenegro anunció el martes por la noche que su gobierno minoritario de centroderecha se reuniría con los líderes de la oposición para discutir medidas destinadas a aliviar la crisis de vivienda del país, reconociendo que existía un "grave problema".

Montenegro busca el respaldo de la oposición para una reforma que simplifique los desalojos en algunos alojamientos de alquiler. Los activistas de los campamentos de protesta se oponen enérgicamente a la medida.