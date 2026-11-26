Las mareas excepcionales que afectan el estado de California inundaron el miércoles zonas residenciales costeras, en particular en la región de San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos, aunque sin la severidad prevista en la víspera del festivo de Acción de Gracias.

El aeropuerto de San Francisco, al borde de la bahía, "no sufrió ningún impacto operacional por estas grandes mareas" y cerró su grupo de crisis, según se indicó en las redes sociales de este importante terminal aéreo.

San Francisco, conocida como la capital mundial de la tecnología, ya registró el martes por la mañana sus niveles de agua más altos en noviembre en más de 40 años, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Potentes olas destruyeron un antiguo muelle de madera en Pacifica, una pequeña ciudad a unos 20 minutos en auto hacia el sur, donde las grandes mareas también provocaron inundaciones en algunos vecindarios.

En Ocean Beach, la extensa playa al oeste de la ciudad, hubo concentraciones para ver las olas de casi 9 metros causadas por las mareas, constató un periodista de la AFP.

Las llamadas grandes mareas ocurren cada año por la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol pero este mes se combinaron con marejadas de tormenta y lluvias torrenciales, lo que ha hecho temer por inundaciones significativas en las zonas más bajas y cortes de rutas.

Los expertos señalan que el impacto de las grandes mareas también podría aumentar a medida que el océano se calienta en el Pacífico ecuatorial central y oriental debido al cambio climático y a los patrones meteorológicos de El Niño excepcionalmente intensos, justo en el pico anual de viajes por el feriado de Acción de Gracias.

Los retrasos en el aeropuerto el miércoles temprano afectaban a alrededor de un 62% de los arribos y salidas, de acuerdo con el monitor del aeropuerto de San Francisco Chronicle, un 9% más que en las dos últimas semanas.

"San Francisco ha superado lo peor de esta ronda de grandes mareas", dijo el alcalde Daniel Lurie, y añadió que estas siguen siendo muy altas, "así que, por favor, sigan teniendo cuidado en la zona costera".

Los vientos fuertes podrían derribar árboles, advirtió Lurie, y "las calles bajas junto al litoral pueden inundarse con poca o ninguna lluvia".

"¡No arriesgue la vida!", advirtió el servicio meteorológico local en redes sociales.

El aeropuerto de San Francisco había recomendado a la población reconsiderar sus planes de viaje.

Eric Im dijo a la AFP que el restaurante familiar, Jim Georgie's Donuts, ya se había inundado la semana pasada por las fuertes lluvias y que había colocado sacos de arena para el nuevo embate.

"Cerramos la puerta pensando que sería suficiente, pero no", dijo Im a la AFP.

En el sur de California, los meteorólogos advirtieron de las llamadas "sneaker waves" —grandes y repentinas entradas de agua— que podrían arrastrar a los bañistas mar adentro e invadir estacionamientos o carreteras.