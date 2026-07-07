Marine Le Pen, el ave fénix de la ultraderecha en Francia

Marine Le Pen logró instalar a la extrema derecha como un actor ineludible, al suavizar su imagen sin renunciar a su programa, una estrategia que podrá retomar ahora para librar en 2027 el "combate de [su] vida": la presidencia de Francia.

La política, de 57 años, recobró este martes su derecho a presentarse a la presidencial, tras una sentencia del Tribunal de Apelación de París que, aunque mantiene su condena por malversación de fondos públicos europeos, le reduce los meses de inhabilitación.

Y pese a que su campaña electoral se vería lastrada por la condena a un año de prisión, que puede cumplir a domicilio con brazalete electrónico, confirmó su candidatura horas después, al anunciar un recurso que, en su opinión, suspendería su aplicación.

"Tengo la piel un poco dura. Si alguien intenta matarme, más le vale tener la hoja bien afilada. Creo que tengo cierta resiliencia", advirtió la semana pasada, cuando se declaró dispuesta seguir librando el "combate de [su] vida".

Le Pen parece tener todo a favor para hacerse con las llaves del Elíseo el próximo año. El presidente centroderechista Emmanuel Macron, que la derrotó en 2017 y 2022, ya no puede presentarse, y los sondeos la dan en posición de fuerza.

- Historia familiar -

Su vida de combate empezó en la infancia, como hija del líder histórico de la extrema derecha y fundador en 1972 del Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen. Con ocho años, la vivienda familiar en París fue objeto de un atentado, que nunca fue reivindicado.

"Estaba en mi cama cuando explotó una bomba y destruyó por completo el edificio en el que dormíamos. El miedo se evaporó a partir de este momento", confesó en diciembre de 2025 en la cadena BMFTV.

Sus primeros pasos en política estuvieron vinculados a su padre, a quien apoyó cuando, a finales de la década de 1980, su madre Pierrette Lalanne lo abandonó bruscamente, antes de posar desnuda en la revista Playboy.

En 2011, la política heredó las riendas del FN y empezó, de forma metódica, a limpiarlo de la imagen racista, homófoba y antisemita de su padre, a quien expulsó en 2015, una decisión que "nunca" se perdonará, afirmó tras su deceso en 2025.

- Mercados, tractores y gatos -

Nacida el 5 de agosto de 1968 en Neuilly-sur-Seine, una ciudad acomodada al oeste de París, se labró una imagen popular, con visitas a mercados, subida en tractores o con entrevistas íntimas, en las que se presenta además como criadora de gatos.

A su vez, vio cómo sus ideas contra los migrantes ganaban terreno en una Francia cada vez más derechizada, pero también en un mundo donde los populistas avanzaban, como en Italia, Brasil y Estados Unidos.

Esta abogada, de inconfundible melena rubia y ojos claros, construyó su ascenso sumando las preocupaciones de los franceses sobre seguridad y poder adquisitivo al tradicional discurso antimigrantes de su partido, rebautizado en 2018 como Agrupación Nacional (RN).

Le Pen escogió como bastión Hénin-Beaumont, en la otrora próspera cuenca minera del norte de Francia, desde donde se presentó como una "madre de familia" --tiene tres hijos y dos divorcios-- dispuesta a defender a los franceses más "vulnerables".

- Dúo "complementario" -

Pero a su vez abogaba por reservar las ayudas sociales a los franceses y acabar con la reagrupación familiar de los migrantes, así como por combatir la "ideología islamista" o prohibir el velo en el espacio público.

A nivel internacional, la invasión rusa de Ucrania en 2022 la distanció del presidente ruso, Vladimir Putin, y progresivamente dejó atrás los reclamos más polémicos de su partido, como la salida de Francia del euro.

Consagración última de la normalización, Serge y Beate Klarsfeld, famosos cazadores de nazis, consideraron en 2024 que RN evolucionó "positivamente" respecto a los "judíos", por lo que, en su opinión, se volvió frecuentable.

Le Pen podrá ser finalmente quien recoja los frutos de esta estrategia como presidenciable de RN, en lugar de Jordan Bardella, su protegido de 30 años, aunque anunció que harán campaña juntos como un "binomio complementario, equilibrado, coherente, sólido".