Más al ejército, menos a las escuelas: lo que se sabe del presupuesto ruso para 2027

Rusia planea incrementar drásticamente el gasto en Defensa, recortar los fondos para educación y subir los impuestos el próximo año a medida que aumentan los costos de su guerra con Ucrania, según los documentos preliminares del presupuesto.

El plan para 2027 se está elaborando con el conflicto en su quinto año. Ambas partes han intensificado desde hace meses sus ataques de largo alcance, y Moscú ha estado bombardeando Kiev casi a diario.

Esto es lo que se sabe sobre el proyecto de presupuestos de 2027, presentado a la cámara baja del Parlamento ruso para su aprobación:

- Se dispara el gasto en Defensa -

El gobierno planea gastar una cifra récord de 17,1 billones de rublos (204.000 millones de dólares) en Defensa en 2027.

Es un 26% más que lo previsto el año pasado para 2027, según el proyecto de presupuesto.

El gasto militar representará más de un tercio de todos los rubros y será mayor que el destinado a salud, educación y bienestar social juntos.

El gasto real en Defensa es información clasificada y podría aumentar aún más, señaló Alexander Kolyandr, investigador principal del Centro de Análisis de Políticas Europeas.

"Las cifras totales publicadas son simplemente una primera oferta en la negociación entre el Ministerio de Finanzas y las instituciones de seguridad", afirmó en un artículo la semana pasada.

Si bien los documentos prevén que el dinero destinado a Defensa disminuya en 2028 y 2029, Rusia ha superado repetidamente las previsiones de gasto en ese ámbito a largo plazo desde que lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

- Recortes en lo social -

Al dar a conocer el proyecto de presupuesto la semana pasada, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, calificó tanto el financiamiento para el bienestar social como el gasto en Defensa como una "prioridad".

Sin embargo, el plan presupuestario muestra grandes recortes en los sectores no militares, incluida la política social.

Se prevé que los gastos previstos en salud y educación disminuyan más del 5% cada uno en comparación con los planes originales para 2027, mientras que en los programas sociales se reducirá en más del 6%.

Entre los recortes previstos se encuentra el programa federal contra el cáncer, que perderá alrededor del 97% de los fondos presupuestados originalmente, de acuerdo con los documentos.

"El gobierno está recortando los salarios de los funcionarios públicos y reduciendo su número, al tiempo que recorta drásticamente los proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción y las obras viales", señaló el columnista Boris Grozovski en un artículo publicado el martes en Important Stories.

Para cubrir el déficit, Moscú ha planteado aumentos de impuestos, entre ellos tasas más altas sobre los depósitos bancarios y la venta de bienes raíces.

- Deuda en aumento -

Rusia ha registrado un déficit cada año desde que lanzó su ofensiva en Ucrania.

Se estima que el total rondará los 5,4 billones de rublos (64.400 millones de dólares) en 2027, un 70% superior al déficit de 3,2 billones de rublos pronosticado el año pasado para 2027.

Se prevé, además, que la deuda pública supere el 20% del PIB en 2027, lo cual es bajo para los estándares internacionales, pero rebasa el nivel que el Ministerio de Finanzas ruso había descrito anteriormente como "seguro".

En la misma línea, se calcula que el endeudamiento público total en 2027 será aproximadamente un 43% mayor de lo que se había planeado originalmente el año pasado.

"No hay suficiente dinero", afirmó Grozovski. "El gobierno está enviando un mensaje a todos: no cuenten con los fondos del presupuesto; estos se destinarán a quienes sea absolutamente necesario que los reciban", dijo.