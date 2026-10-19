Más de 100 muertos en ataques con drones en Sudán

Una serie de ataques con drones contra la capital sudanesa, Jartum, controlada por el ejército, y dos zonas del oeste del país bajo control paramilitar dejó más de 100 muertos desde el domingo, según residentes, personal médico y fuentes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El ataque más mortífero ocurrió el domingo por la tarde cerca de un mercado de Al Dibab, en el estado de Kordofán Occidental, controlado por las FAR, enfrentadas al ejército sudanés desde abril de 2023.

Residentes y fuentes médicas afirmaron que un dron impactó en un punto de transporte donde habitantes esperaban para regresar a sus hogares tras la jornada de mercado, causando la muerte de 80 personas.

Después de la explosión del dron, había "50 cuerpos que ayudé a enterrar, uno de ellos mi hermano", dijo Ahmed Abakar Wadi a la AFP, usando una conexión a internet satelital para sortear un apagón de comunicaciones.

Otras 47 personas fueron llevadas al hospital, donde 30 murieron a consecuencia de sus heridas, informó una fuente médica a la AFP.

"El dron lanzó un primer ataque y regresó diez minutos después para atacar de nuevo", relató Wadi.

La administración paralela creada por las FAR, conocida como Tasis, y el grupo sudanés Emergency Lawyers acusaron al ejército de haber llevado a cabo el bombardeo. Las fuerzas armadas no comentaron las acusaciones.

El ataque figura entre los más mortíferos registrados en Kordofán, una región rica en petróleo que conecta el oeste y el este de Sudán y donde ejército y paramilitares libran una intensa lucha por el control del territorio.

En la madrugada del lunes, otro ataque con drones alcanzó Nyala, capital de Darfur del Sur y bastión de las FAR.

Fuentes médicas y paramilitares informaron de 17 muertos, entre ellos siete oficiales de las FAR, y 23 heridos tras el impacto de un dron en el centro de la ciudad que destruyó dos viviendas.

La violencia también alcanzó la capital. Un ataque con dron contra una vivienda situada al este del aeropuerto de Jartum dejó cuatro muertos, incluidos tres niños de entre dos y seis años, según una fuente médica.

No existe un balance oficial de víctimas del conflicto sudanés, pero organizaciones humanitarias estiman que ha causado más de 200.000 muertos y ha desencadenado lo que las agencias de ayuda consideran la mayor crisis mundial de hambre y desplazados.