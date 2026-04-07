Más de 180 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo desde el 28 de marzo

En los últimos diez días, más de 180 personas murieron o están desaparecidas tras naufragios en el Mediterráneo, informó el martes la ONU, que contabiliza cerca de 1.000 decesos desde inicios de año en esta peligrosa ruta migratoria.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que, solo en lo que va de 2026, al menos 990 personas han muerto en el Mediterráneo.

Se trata de "uno de los inicios de año más mortíferos" desde 2014, cuando se comenzó a recopilar estos datos.

La agencia indicó que, desde el 28 de marzo, al menos 181 personas han muerto o desaparecido en cinco naufragios distintos.

En el incidente más reciente, ocurrido el domingo, más de 80 migrantes desaparecieron cuando su embarcación volcó en el Mediterráneo tras partir de Libia, con unas 120 personas a bordo.

"Estas tragedias muestran, una vez más, que demasiadas personas siguen arriesgando sus vidas en rutas peligrosas", declaró la directora de la OIM, Amy Pope.

"Salvar vidas debe ser la prioridad. Pero también necesitamos esfuerzos más sólidos y coordinados para frenar a traficantes y contrabandistas que explotan a personas vulnerables, y ampliar vías seguras y regulares, para que nadie se vea obligado a emprender estos viajes mortales", agregó.