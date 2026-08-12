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Más de 20 países condenan las ejecuciones de manifestantes en Irán

Más de 20 países condenan las ejecuciones de manifestantes en Irán
La bandera de Irán ondea cerca de la Torre Milad de Teherán el 25 de mayo de 2026 Atta Kenare
AFP
12 de agosto de 2026

La Unión Europea (UE) y 26 países, incluidos España, Francia, el Reino Unido y Canadá, condenaron este miércoles las ejecuciones judiciales de manifestantes en Irán, que aumentaron recientemente.

"El recurso a la pena capital para acallar a los disidentes, intimidar a comunidades y castigar a personas que ejercen sus derechos fundamentales no está justificado en ningún caso", afirmaron en una declaración conjunta, en la que instaron a la república islámica a "poner fin inmediatamente al recurso a la pena de muerte y a liberar a todas las personas detenidas de forma arbitraria".

Las ejecuciones repuntaron en Irán desde que empezó la guerra el pasado 28 de febrero a raíz de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Muchas de las personas ejecutadas habían sido condenadas por haber participado en una oleada de protestas que empezó a finales de diciembre.

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