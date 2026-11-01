Más de 300.000 desplazados por los combates en el oeste de Yemen, según la ONU

Más de 300.000 personas han sido desplazadas en Yemen debido a la intensificación de los combates en el oeste del país, la gran mayoría de ellas en los últimos dos meses, anunció la ONU el domingo.

Después de cuatro años de una endeble tregua, la guerra civil en Yemen se reanudó en julio en el marco del conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

Las hostilidades se intensificaron cuando los hutíes proiraníes tomaron en septiembre territorios estratégicos en la costa del mar Rojo, en el oeste, y Arabia Saudita, en apoyo del gobierno reconocido por la comunidad internacional, redobló sus bombardeos.

En un comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) insta las partes “a proteger a los civiles y trabajadores humanitarios, y a garantizar un acceso humanitario seguro y sin obstáculos”.

“Las familias en Yemen se ven nuevamente obligadas a huir, a menudo con la ropa que llevan puesta como único bien”, declaró Abdusattor Esoev, jefe de misión de la OIM en Yemen.

“Tienen una necesidad urgente de refugio, alimentos, agua potable y atención médica. Sin más financiamiento, miles de familias corren el riesgo de quedarse sin la ayuda que necesitan desesperadamente”, sentenció.

El avance hutí sobre la costa del mar Rojo les permitió reforzar su control sobre el estrecho de Bab el Mandeb, una importante vía marítima por donde transitan las mercancías asiáticas destinadas a Europa.

Desde entonces, la coalición liderada por Arabia Saudita bombardea las posiciones de los hutíes, quienes responden multiplicando los ataques en territorio saudita.