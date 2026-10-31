Más de 320.000 personas se manifiestan en toda Francia en el Tercer Acto de las protestas sociales

El Tercer Acto de las protestas sociales en Francia celebrado este sábado ha sacado a más de 320.000 personas a las calles, según el balance de las autoridades, 500.000 en todo el país según organizaciones convocantes: estudiantes, sindicatos y ‘chalecos amarillos’. La jornada ha transcurrido de forma mayoritariamente pacífica, aunque se han producido disturbios y enfrentamientos con la Policía que han derivado en 296 detenciones.

Por su parte, la Intersindical Juvenil ha estimado en cerca de medio millón los asistentes, lejos de los 800.000 que se manifestaron el pasado sábado según los convocantes. Las autoridades informaron el 24 de octubre de 410.000 asistentes a las manifestaciones.

“A pesar de las estaciones de metro cerradas, de una semana de campaña de los medios oficiales destinada a sembrar el pánico y de un cambio en el lugar de la concentración, la multitud ha sido igual de numerosa esta semana. E igual de disciplinada”, ha reivindicado el líder del partido La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

El candidato presidencial de izquierda ha reprochado que se minimice las cifras, lo que “incita a (el presidente Emmanuel) Macron a prolongar el pulso”. “Cuanto más alto sea, más dura será la caída. Tendrá que ceder o marcharse”, ha sentenciado.

También han señalado al Gobierno los estudiantes, origen de la actual ola de protestas en Francia. El secretario general del Sindicato Nacional Fuerza Obrera-Liceos y Colegios (SNFOLC), François Pozzo di Borgo, ha subrayado que pese a los compromisos, el Gobierno no ha “respondido a todas las demandas”.

“Por el momento, lo que el gobierno propone son principalmente ajustes”, pero que “en lo esencial”, “no ha respondido a las demandas”, como la derogación del sistema de acceso Parcoursup o la última reforma legal para bachillerato y educación secundaria, ha explicado en declaraciones a la cadena BFMTV.

El otro gran reclamo de las protestas es la carestía de la vida. “Nos privamos de todo”, ha denunciado una de las asistentes, Emilie, ama de casa y madre de cinco hijos. “Tengo dos hijos en el instituto, en centros distintos, y sus condiciones son similares. No hay profesores, ni material para las prácticas, ni puertas en los baños, un techo que se derrumba sobre un alumno, es inaceptable”, ha añadido antes de denunciar la violencia policial.