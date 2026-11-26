La Iglesia católica italiana recibió denuncias contra 356 miembros del clero acusados de abusos sexuales entre 2001 y 2021, según un esperado informe parcial publicado el miércoles.

Los casos afectaron a 385 víctimas, y un total de 123 religiosos enfrentaron procesos ante los tribunales italianos, indicó el informe elaborado por investigadores de la Universidad de Bolonia y del Instituto Innocenti de Florencia.

Los casos dieron lugar a 166 resoluciones judiciales registradas, de las cuales 57 se tradujeron en condenas firmes de prisión. El estudio no determinó si algunos clérigos recibieron múltiples condenas.

Siete de cada diez víctimas eran hombres, principalmente de entre 11 y 17 años.

El estudio es la primera investigación a nivel nacional encargada por la Iglesia católica italiana sobre el abuso sexual de menores por parte del clero, años después de pesquisas similares en Francia, Alemania y Suiza.

Se registraron casos en algo más de la mitad de las 226 diócesis de Italia.

Algunas diócesis no participaron, mientras que 65 aseguraron no conocer casos durante el periodo analizado.

"Estos delitos revelan un mal que ha atravesado a la Iglesia: debemos nombrarlo y reconocer su atrocidad", declaró el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.

"Comprender el fenómeno nos ayuda a intervenir donde sea necesario", añadió. "Queremos que la Iglesia sea un lugar seguro".

El informe señala que 218 de los 356 clérigos acusados fueron objeto de actuaciones por parte de las autoridades eclesiásticas.