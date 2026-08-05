Más de 800.000 desplazados vuelven a sus regiones en Líbano

Más de 800.000 personas desplazadas en Líbano por el conflicto entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá han regresado a sus regiones de origen desde la disminución de las hostilidades en junio, informó la ONU.

La cifra se dio a conocer el martes por la noche mientras Líbano e Israel mantienen una nueva ronda de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos en Roma, con el objetivo de poner fin a los combates. Está previsto que duren hasta el jueves.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), "821.077 personas habían comenzado a regresar a sus zonas de origen el 30 de julio" en Líbano y todavía quedan 360.000 desplazadas, de las cuales aproximadamente 26.000 están alojadas en centros de acogida públicos.

El movimiento proiraní Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio al comienzo de marzo al disparar cohetes contra Israel, en apoyo a Teherán.

Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur del país que, según Beirut, causaron más de 4.300 muertos y forzaron el desplazamiento de más de un millón de personas.

Las hostilidades han disminuido desde la firma en junio de un protocolo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos que incluye un alto el fuego en Líbano.

Pero Líbano acusa a las tropas israelíes de llevar a cabo ataques esporádicos y de destruir viviendas en varias localidades que todavía ocupan.

Según OCHA, los daños causados a las infraestructuras dificultan además el acceso al agua a más de 700.000 personas en el sur.

Un acuerdo marco concluido en Washington prevé el desarme de Hezbolá, una retirada progresiva de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés en la región.

El movimiento chiita ha rechazado este acuerdo y se niega a deponer las armas.