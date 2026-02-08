"Mi amigo": Trump elogia al presidente de Honduras tras sus conversaciones en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el sábado a su homólogo hondureño, Nasry Asfura, a quien respaldó durante la campaña electoral, tras una reunión en su resort de Mar-a-Lago.

Asfura, un empresario conservador y exalcalde de la capital Tegucigalpa, juró el cargo la semana pasada después de ganar las elecciones de noviembre con el apoyo de Trump.

El presidente republicano había amenazado con cortar la ayuda al país más pobre de Centroamérica si su "amigo" era derrotado.

"Tuve una reunión muy importante con mi amigo, y presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de 'America First'. Tenemos una estrecha asociación en materia de seguridad", añadió.

Asfura describió la reunión en Mar-a-Lago como "productiva" y dijo que ambos acordaron fortalecer la inversión y el comercio.

"Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad", escribió el domingo Asfura en la red social X.

La Presidencia de Honduras difundió una foto de ambos líderes sonriendo y levantando el pulgar.

Asfura se reunió el 12 de enero con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras lo cual ambos países anunciaron planes para un acuerdo de libre comercio.

Su victoria le dio a Trump otro aliado en América Latina después de que candidatos conservadores reemplazaran a izquierdistas en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Asfura, quien sucedió a la líder de izquierda Xiomara Castro, ha dicho que está considerando cambiar los lazos diplomáticos de China a la isla autónoma de Taiwán.