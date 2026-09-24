"Miedo a salir": zozobra en una turística ciudad de Colombia tras la violencia narco

Los comercios y las escuelas permanecieron cerrados y las calles estaban vacías el miércoles en Santa Marta, norte de Colombia, después de una ola de violencia vinculada al narcotráfico que llevó al despliegue de tropas militares.

En esta turística ciudad caribeña de más de medio millón de habitantes, la tensión seguía siendo palpable después de que hombres armados abrieran fuego el martes contra negocios e incendiaran vehículos.

"La gente tiene miedo a salir", dijo a la AFP Nicolás Díaz, un taxista de 60 años, cuyo gremio decidió paralizar sus labores tras los ataques.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado con raíces paramilitares que vive de la extorsión y el tráfico de cocaína, reaccionaron a la muerte de su segundo al mando, alias "Cholo", anunciada el lunes por el presidente Abelardo de la Espriella luego de una operación conjunta de policías y militares.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, dijo el miércoles en Caracol Radio que se habían desplegado al menos 500 soldados y 600 policías para mantener el orden.

Sin embargo, vecinos y comerciantes contactados por la AFP expresaron su temor e incertidumbre, mientras persisten los rumores sobre restricciones al comercio y a la movilidad impuestas por esta organización criminal que aterroriza a la región.

Según las autoridades, nueve personas fueron detenidas en relación con la violencia del martes.

- "Ambiente pesado" -

Santa Marta recibe a cientos de miles de visitantes anualmente y funciona como puerta de entrada al Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera.

Criminales quemaron la víspera varios autobuses en la carretera que conduce al parque, ahora fuertemente custodiada ahora por militares. El parque sigue abierto a los turistas, según propietarios de hoteles de la zona consultados por la AFP.

El aeropuerto de Santa Marta también opera con normalidad.

Pero en la ciudad hay un "ambiente pesado", comentó Fernando Díaz, dueño de una pequeña tienda de barrio.

"Balacearon tienditas iguales a la mía (...) en cualquier momento le puede tocar a uno", aseguró este comerciante de 58 años.

Las autoridades locales instaron a reabrir los negocios, pero todo sigue cerrado.

- Criminales "al infierno" -

De la Espriella, un millonario de derecha que asumió el mes pasado con la promesa de "cárcel o tumba" para los criminales, recorrió el martes las calles de Santa Marta con chaleco antibalas y una pistola.

"Los voy a mandar al infierno en una bolsa", afirmó el mandatario, que usa frecuentemente referencias de la Biblia, en un video difundido en X.

En respuesta a los ataques, ordenó el traslado de 76 miembros de las ACSN a cárceles de máxima seguridad en el país.

Tropas del Ejército fueron desplegadas a lo largo de la carretera que conecta la ciudad con el departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela, donde las ACSN también operan. También se desplegaron aviones caza de la Fuerza Aérea.

Las clases en los colegios y otras actividades se encuentran suspendidas.

En un evento aparte el martes, se registró un ataque con explosivos contra un tren de una compañía minera en La Guajira.

Las Fuerzas Armadas responsabilizan a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también opera en la zona, dijo a la AFP una fuente militar.

De la Espriella se propone doblegar, con el respaldo de Estados Unidos e Israel, a los grupos armados ilegales financiados con narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Lo ocurrido en Santa Marta es de las mayores muestras de fuerza por parte del crimen organizado desde su juramentación en agosto.